Pandemi ne demek? Pandemi kelimesinin TDK sözlüğündeki ve tıp literatüründeki anlamı nedir?

Pandemi ne demek? sorusu küresel anlamda salgın oluşturan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü (kovid-19)'un ülkemizde ortaya çıkan ilk vakasından bu yana merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor. Pek çok uzman tarafından televizyonlarda, gazete, dergi, kitap ve makalelerde sıklıkla kullanılan bu kelimeyle ilgili olarak Pandemi kelimesinin TDK sözlüğündeki ve tıp literatüründeki anlamı nedir? sorusu üzerinde yoğun olarak araştırmalar sürdürülüyor. Kamuoyu tarafından öğrenilmek istenen Pandemi ne demek? sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar şu şekilde;

ETİMOLOJİK AÇIDAN PANDEMİ

Pandemi kelimesi eski yunan dilinde tüm anlamındaki "pan" ile insanlar manasındaki "demos" sözcüklerinden türetilerek elde edilen bir terimdir.

PANDEMİ NEDİR, NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) bilim ve sanat terimleri sözlüğünde İngilizce kökenli olan pandemi sözcüğüne ilişkin anlamlar şöyle;

Anlam 1: Coğrafi konum farketmeksizin belli bir zaman içerisinde ortaya çıkan hastalık ve enfeksiyon sayılarını ifade etmektedir.

Anlam 2: Ortaya çıkan herhangi bir hastalığın dünya üzerindeki bir kıtada ya da birden fazla ülkede aynı zaman içerisinde yayılım göstererek etkilerini göstermesine verilen addır. Küresel salgın.

Anlam 3: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafında yapılan tanıma göre şu 3 şart oluştuğunda görülen hastalıklar pandemi olarak kabul edilmektedir.

Hastalığın etkeni olan virüsün insanlara bulaşabilen yapıda olması ve dünya sağlığını tehdit eden tehlikede hastalığa yol açması Dünya nüfusunun daha önceki dönemlerde oluşan rahatsızlığın aynısını yaşamadığı tamamen özgün bir hastalığın ortaya çıkması. Hastalığa oluşturan virüsün insanlar arasında basit bir şekilde, oldukça kolay bulaşması ve sürekli olarak yayılması.

NOT: Oluşan hastalıklar ve tıbbi rahatsızlıklar, yalnızca yaygın olarak yayılım göstermesi ve fazlaca insanın hayatını kaybetmesine sebep olması nedeniyle pandemi olarak adlandırılamamaktadır, inşalar arası bulaş olması belirleyicidir. Örnek olarak kanser hastalığı verilecek olursa, dünya üzerinde çok sayıda insanın ölümüne sebebiyet veren bir hastalık olmasına rağmen, insandan insana bulaşıcılık özelliği olmadığından pandemi adı altında değerlendirilememektedir.

GÜNÜMÜZDE SÜREN PANDEMİLER

HIV/AIDS

COVID-19

DÜNYA TARİHİNDEKİ PANDEMİ VE EPİDEMİLER

COVID-19 pandemisi

Domuz gribi

Kara veba

Hong Kong gribi

Tifo

Kolera

Grip (Influenza)

İspanyol gribi

PANDEMİ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Pandemi kelimesinin bilinen eş anlamlısı "salgın" kelimesidir. Kurallı ve anlamlı bir Türkçe cümle kurulduğunda pandemi kelimesi yerine salgın sözcüğü koyulduğunda söz konusu cümlenin anlam ve türünde herhangi bir değişim oluşmayacaktır.