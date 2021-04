What is your name ne demek? İngilizce what is your name sorusunun Türkçe anlamı/çevirisi nedir?

İngilizce'ye merak duyan her insanın ilk karşılaştığı ifadeler tanışma ve merhabalaşma cümleleridir. Okullarda İngilizce eğitimi sırasında ve dil kurslarının İngilizce sınıflarında ilk öğretilen cümlelerden biri "What is your name?" cümlesidir. Bir soru cümlesi olan bu ifade, genellikle iki öğrenci ya da öğretmen ile öğrenci arasında karşılıklı diyalog şeklinde öğretilir. Tanışma esnasında kullanılan bu cümlenin anlamı "What is your name ne demek?" sorgusuyla araştırılıyor. İşte "İngilizce what is your name sorusunun Türkçe anlamı/çevirisi nedir?" sorusunun cevabı.

WHAT IS YOUR NAME NE DEMEK TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

İngilizce What is your name? Ne demek sorusuna cevap verecek olursak, bu soru Türkçe "Adın ne?" demektir. Motamot çevirisi "Senin adın ne?" şeklindedir, ancak "Adın ne" ifadesi de bu cümleyi karşılamaya yeterlidir. Bu soru genelde sohbeti başlatan bir cümle olup hemen akabinde bir diyalog meydana getirir.

WHAT IS YOUR NAME NASIL CEVAP VERİLİR?

Türkçe'de "Adın ne?" sorusuna "Adım …" şeklinde cevap verdiğimiz gibi, İngilizce'de de bu soruya "My name is …" şeklinde cevap vermeliyiz. What "ne" your "senin" name "isim" anlamlarına gelmekte olup is ise İngilizce'deki cümlenin temel yapı taşlarından biri olan ve cümleye -dır/-dir anlamı katan bir ifadedir. Cevaben söylenen "My name is …" ifadesinde ise my "benim", name "isim" anlamlarını taşır. Üç nokta bulunan yere kişinin adı gelmelidir.

"-What is your name?

+My name is Ahmet." şeklinde.

SAY YOUR NAME TÜRKÇESİ NE DEMEK?

Bu cümle de "What is your name" anlamı gibi karşıdakinin ismini öğrenmeye yönelik kullanılır. Ancak bu bir soru cümlesi değildir ve daha çok sokak ağzında kullanılır. Türkçe anlamı "Adını söyle" olarak gösterilebilir. Bu cümleye karşılık olarak da "My name is …" cümlesi kullanılabilir.