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Giriş Tarihi: 22.4.2021 15:19

Zemheri ne demek, zemheri ayı ne zaman? nedir?

Zemheri ne demek, zemheri ayı ne zaman? Zemheri kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Kelime anlamları ve kelimelerin kökeni ile ilgilenen pek çok kişi “Zemheri ne demek, zemheri ayı ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Zemheri adlı dizinin yayına girmesinin ardından daha da merak konusu olan zemheri kelimesi, internetin en çok aratılan sözcükleri arasında yerini aldı. “ nedir?” sorgusu da bu aramalar arasında dikkat çekti. İşte TDK’nın açıklamasına göre zemheri kelime anlamı, kökeni ve eş anlamlısı…

Halk arasında sıkça kullanılan zemheri kelimesi kış aylarını ve çok soğuk havaları temsil etmektedir. Ağızlarda hala yaşasa da İstanbul Türkçesi için kullanımdan düşmüş bir kelimedir. Bu sebeple birçok vatandaş "Zemheri ne demek, zemheri ayı ne zaman?" sorularıyla bu kelimenin anlamını araştırıyor. Zemheri kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için bu haberi hazırladık.

ZEMHERİ NE DEMEK TDK

Zemheri kelimesinin TDK sözlük anlamı "Kışın en şiddetli zamanı, kara kış" olarak belirtilmiştir. Kışın 22 Aralık'ta başlayan en soğuk günlerini temsilen Anadolu'da hala kullanılır.

ZEMHERİ KÖKENİ

Dilimize Arapça'daki "zamharir" kelimesinden geçen zemheri kullanımına ilk olarak Aşık Paşa'nın 1330 tarihli Garibname adlı eserinde rastlanmaktadır: "Yiŋmiş olur ıssısın ol zemherīr"

ZEMHERİ EŞ ANLAMLISI

Zemherinin eş anlamlısı olarak "kara kış" sözü kullanılmaktadır. Ayrıca "erbain" kelimesi de bu kullanıma uygundur. Kelime anlamı "40" olan erbain, Hicri Takvim'e göre 22 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar süren 40 günlük kara kış sürecini kapsamaktadır. Zemheri ne demek sorusuna doğrudan erbain karşılığı verilebilir. Ancak bazı yörelerde zemheri 45 gün kabul edilir. Bu bağlamda zemheri ayı ne zaman sorusuna Aralık ve Ocak aylarını cevap olarak gösterebiliriz.

İÇİNDE ZEMHERİ GEÇEN CÜMLE VE DEYİMLER

Zemheri zürefası gibi: "Hasta gördüm seni, bu havada zemheri zürefası gibi gezersen olacağı bu"

Zemheride kar yağmadan kan yağması iyi: Zemheride yağış olursa çiftçiler o mevsimdeki tarla işlerini yapamaz, tarlalarını süremez, o yüzden de o yıl ürün az olur. Bu sebeple tarımla uğraşan Anadolu insanı, "kar yağıp işler aksayacağına kan yağsa daha iyi" anlamında bu sözü söyler.

Zemheride sür de çalı ile sür: İyi ürün alabilmek için tarlanın kışın sürülmesi gerektiğini anlatır.

Zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır: Gerçekleşme olanağı bulunmayan bir zamanda bir şey isteyen kimse, isteğini gerçekleştirecek çözümü bulmak zorundadır.

"Sanki benim mor sümbüllü bağım var,

Zemheri gününde canım, gül ister benden"

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Zemheri ne demek, zemheri ayı ne zaman? Zemheri kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?
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