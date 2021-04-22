Zemheri ne demek, zemheri ayı ne zaman? Zemheri kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Halk arasında sıkça kullanılan zemheri kelimesi kış aylarını ve çok soğuk havaları temsil etmektedir. Ağızlarda hala yaşasa da İstanbul Türkçesi için kullanımdan düşmüş bir kelimedir. Bu sebeple birçok vatandaş "Zemheri ne demek, zemheri ayı ne zaman?" sorularıyla bu kelimenin anlamını araştırıyor. Zemheri kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için bu haberi hazırladık.
ZEMHERİ NE DEMEK TDK
Zemheri kelimesinin TDK sözlük anlamı "Kışın en şiddetli zamanı, kara kış" olarak belirtilmiştir. Kışın 22 Aralık'ta başlayan en soğuk günlerini temsilen Anadolu'da hala kullanılır.
ZEMHERİ KÖKENİ
Dilimize Arapça'daki "zamharir" kelimesinden geçen zemheri kullanımına ilk olarak Aşık Paşa'nın 1330 tarihli Garibname adlı eserinde rastlanmaktadır: "Yiŋmiş olur ıssısın ol zemherīr"
ZEMHERİ EŞ ANLAMLISI
Zemherinin eş anlamlısı olarak "kara kış" sözü kullanılmaktadır. Ayrıca "erbain" kelimesi de bu kullanıma uygundur. Kelime anlamı "40" olan erbain, Hicri Takvim'e göre 22 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar süren 40 günlük kara kış sürecini kapsamaktadır. Zemheri ne demek sorusuna doğrudan erbain karşılığı verilebilir. Ancak bazı yörelerde zemheri 45 gün kabul edilir. Bu bağlamda zemheri ayı ne zaman sorusuna Aralık ve Ocak aylarını cevap olarak gösterebiliriz.
İÇİNDE ZEMHERİ GEÇEN CÜMLE VE DEYİMLER
Zemheri zürefası gibi: "Hasta gördüm seni, bu havada zemheri zürefası gibi gezersen olacağı bu"
Zemheride kar yağmadan kan yağması iyi: Zemheride yağış olursa çiftçiler o mevsimdeki tarla işlerini yapamaz, tarlalarını süremez, o yüzden de o yıl ürün az olur. Bu sebeple tarımla uğraşan Anadolu insanı, "kar yağıp işler aksayacağına kan yağsa daha iyi" anlamında bu sözü söyler.
Zemheride sür de çalı ile sür: İyi ürün alabilmek için tarlanın kışın sürülmesi gerektiğini anlatır.
Zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır: Gerçekleşme olanağı bulunmayan bir zamanda bir şey isteyen kimse, isteğini gerçekleştirecek çözümü bulmak zorundadır.
"Sanki benim mor sümbüllü bağım var,
Zemheri gününde canım, gül ister benden"