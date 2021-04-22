Zemheri ne demek, zemheri ayı ne zaman? Zemheri kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

İÇİNDE ZEMHERİ GEÇEN CÜMLE VE DEYİMLER

Zemheri zürefası gibi: "Hasta gördüm seni, bu havada zemheri zürefası gibi gezersen olacağı bu"

Zemheride kar yağmadan kan yağması iyi: Zemheride yağış olursa çiftçiler o mevsimdeki tarla işlerini yapamaz, tarlalarını süremez, o yüzden de o yıl ürün az olur. Bu sebeple tarımla uğraşan Anadolu insanı, "kar yağıp işler aksayacağına kan yağsa daha iyi" anlamında bu sözü söyler.

Zemheride sür de çalı ile sür: İyi ürün alabilmek için tarlanın kışın sürülmesi gerektiğini anlatır.

Zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır: Gerçekleşme olanağı bulunmayan bir zamanda bir şey isteyen kimse, isteğini gerçekleştirecek çözümü bulmak zorundadır.

"Sanki benim mor sümbüllü bağım var,

Zemheri gününde canım, gül ister benden"