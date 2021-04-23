23 Nisan coşkusu EBA’da

MilliEğitim Bakanlığı "23 Nİsan Mutlu Olsun" denilerek bir kaç gündür devam eden etkinliklerin sonuncusunu bugün düzenleyecek. 23 Nisan coşkusu EBA TV'de yayınlanacak birbirinden farklı programlarla evlerde yaşanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün tüm çocukları temsilen Anıtkabir'i ziyaret edecek. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Ardından 81 ilden öğrencilerin katıldığı çevrim içi bir programda çocuklar ile sohbet edecek. Bakan Selçuk 23 Nisan günü "Ankara Masal Evi"nin açılış törenine de katılacak.