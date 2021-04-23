Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda karşılaşılan anarşist kelime anlamıyla merak ediliyor. TDK'ya göre anarşist kelime anlamı olarak varolan otoriteye, düzene ve yönetenlere karşı olan, isyan eden kişi anlamı taşıyor. Fransızca 'anarchie' kelimesinin evrilmesiyle Türkçe'de kullanılmaya başlanan bu kelimeyi hak araması şeklinde de bilinir. Anarşist ne demek? Anarşist kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

ANARŞİST NE DEMEK?

Anarşist yalnızca her çeşit otoriteye, yöneten güce ya da yerleşik düzene isyan eden kişi ifadesini taşır. Anaşistlere göre bir otorite'nin olduğu yerde, bireyin tamamen özgür olmasından söz edilemez. Anarşizm, geleneksel siyasete karşıdır; devletsizlik ve şiddetsizlik temel ilkeleridir.

ANARŞİST NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Anarşizm, toplumsal otoritenin, hiyerarşinin tüm biçimlerini ortadan kaldırmayı savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir.

Anarşist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Anarşist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ye göre anarşist kelimesi anlamı şu şekildedir:

Zorlayıcı, baskıcı, kargaşacı kişilere denilmektedir.

ANARŞİST KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İlk önce, bu İspanya'dan kaçmış bir anarşisttir diye düşündüm.

- O kişinin bir anarşist olduğunu düşündüm.