Pek çok dilde farklı sözcüklerle karşılanan Babil, antik bir uygarlığa isim vermiş, tarihi milattan önceye dayanan oldukça eski bir sözcüktür. Günümüzde hala kullanılan, özellikle coğrafyada ve tarihte adından söz ettiren bu kelime Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. İşte, Babil ne demek? Babil kelimesinin anlamı nedir? sorusunun cevabı…

BABİL NE DEMEK TDK

Türkçe bir kelime olmadığı için Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğü'nde Babil kelimesinin anlamı ve bir karşılığı yoktur. Ancak kelimenin "Büyük ve gösterişli şehir" anlamına geldiği tahmin edilmektedir.

BABİL İSMİNİN ANLAMI

Babil'in Sümer dilindeki kelime anlamı "Tanrının Kapısı" şeklindedir. Mezopotamya'da yer alan Babil kenti etrafında, milattan önce 1894 yılında kurulan uygarlık bu isimle anılır. Babil Uygarlığı Sümer ve Akad topraklarını kapsamaktadır. Ayrıca bölgede yer alan Babil Kulesi, Tevrat'ta, Kur'an'da ve dünyanın birçok bölgesinde yerel efsanelerde bahsi geçen, Tanrı'ya ulaşmak için inşa edilen kule olarak bilinir.

BABİL UYGARLIĞI NEREDE KURULMUŞTUR BAŞKENTİ NERESİDİR?

Babil Uygarlığı bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası dolaylarında yer alan Babil kenti çevresinde kurulmuştur. Babil topluluğunu Sami asıllı çeşitli halklar oluşturulmuştur. Uygarlıkta konuşulan en yaygın dil Akadca'dır. Sümerce ise dini dil olarak kullanılır. Öte yandan, zaman içinde bölgenin lingua francası yani ortak dili Aramice olmuştur.