Bağımlı ve bağımsız değişken nedir? Bağımlı ve bağımsız değişken örnekleri

Değişkenler kontrol biçimine göre ikiye ayrılır. Açıklanan değişkene bağımlı, açıklayan değişkene ise bağımsız değişken denir. Yaş, cinsiyet ve eğitim durumu bağımlı bağımsız değişken örnekleri arasındadır. Özellikle Fen alanında karşımıza çıkan değişkenlere, araştırma yöntem ve tekniklerinde de sıklıkla rastlanılmaktadır. İşte, bağımlı bağımsız değişken örnekleri…

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN NEDİR?

Değişken, iki ve daha fazla değer alabilen ve değişebilen her şeyi kapsar. Araştırmalarda cinsiyet, yaş gibi özellikler değişken olarak kabul görür. Bir sürecin nicelik ve nitelik ayrımını yapmaya yarayan değişkenler, birbirine bağlı olarak değişim gösteren değerlerdir. Bağımsız değişken, insan kontrolünde yaşanan değişkene verilen addır. Sürecin başında bulunan bağımsız değişkenin, sürecin bağımlı değişkeni ortaya çıkardığı kabul edilir.

BAĞIMLI DEĞİŞKEN NEDİR?

Bağımlı değişken, insan kontrolünde yaşanan değişikliklerden etkilenen ve değişim gösteren değişken olarak kabul görür. Bağımlı değişkende belirli bir durum, insan kontrolü altında değişim gösterir. İnsan kontrolüyle gerçekleşen değişim üzerinde daha sonra, daha farklı etkiler meydana gelir. Bir denemede değerlendirdiğiniz koşul bağımlı değişkendir. Bağımlı değişken kimi zaman yanıt veren değişkendir.

BAĞIMLI DEĞİŞKEN ÖRNEKLERİ

Bir öğrencinin uyku saatinin test sonuçlarını nasıl etkilediğini belirlemek için yapılan bir araştırmada, bağımlı değişken test puanlarıyken bağımsız değişken ise uyku süresidir. Bağımlı değişken örneklerinden bir diğeri ise, kafein örneğidir. Kafeinin iştah açıcı etkisini ölçmek istiyorsanız kafeinin miktarı bağımsız değişkeni oluştururken, açlık miktarınız ise bağımlı değişkeni ortaya koyar.

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN ÖRNEKLERİ

Farklı kağıt havlu markalarını karşılaştırıp en çok sıvı tutan kağıt havluyu bulmak istiyorsanız; kağıt havlu markası bağımsız değişkeni oluştururken, kağıt havlunun emdiği sıvı miktarı ise bağımlı değişkendir. Bağımsız değişken örneklerinden bir diğeri ise lamba deneyidir. Bir devre üzerinde yanan tek lamba sayısı artırıldığında, insan kontörlünde bağımsız değişken örnekleri ortaya çıkmaktadır. Lamba sayısı insan kontrolüyle artırılmaktadır.