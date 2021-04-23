Cool ne demek, kime cool denir? Cool nedir, cool olmak ne anlama gelir?

İngilizce'den dilimize yerleşen ve konuşma dilinde sıkça kullanılan cool kelimesi, anlamından saparak kendine geniş bir kullanım alanı buldu. Öyle ki, Türkçe kelimelerle birleşerek cool olmak, cool tavır, cool takılmak gibi söz gruplarına bile dahil oldu. Daha çok yeni nesil tarafından kullanılan cool kelimesi anlamı yönünden araştırılıyor. "Cool ne demek, kime cool denir?" sorusuna cevap arayanlar için haberimizde "Cool nedir, cool olmak ne anlama gelir?" sorularını yanıtladık ve birkaç örnek cümleyle konuyu pekiştirdik. İşte cool kelimesinin anlamı…

COOL NE DEMEK TÜRKÇE KARŞILIĞI

Cool İngilizce'de "cold, chilly, frosty, frigid" kelimeleriyle anlamdaş olarak "soğuk, serin" anlamlarına gelmektedir. Ancak zamanla bu anlamdan sapıp daha soyut bir anlam kazanmış, insan davranışlarını betimlemek üzere de kullanılır olmuştur. Bu kullanımdaki Türkçe karşılığı "Klas, havalı, karizmatik" kelimeleriyle izah edilebilir. Ancak tam manasıyla çevirmek zordur.

KİME COOL DENİR?

Cool kelimesinin davranış betimlemedeki kullanımının kökünde "isyan ve umursamaz bir tavır" yatmaktadır. Bu ifade kişiye göre değişse de zamanla ortak bir fikir oluşmuş ve "cool" denildiği zaman akıllara benzer görünüş ve davranışa sahip kişiler gelmeye başlamıştır. Cool olarak tanımlanan kişiler çoğunlukla soğukkanlı, umursamaz, olaylara tepkisiz ve kayıtsızdır.