Hello ne demek? İngilizce hello kelimesinin Türkçe anlamı/çevirisi nedir?

Hello, Türkçe olmamasına rağmen dilimizde kendine bir yer bulan ve konuşma dilinde kullanılan bir selamlaşma sözüdür. İngilizce ile tanışanların öğrendiği ilk kelimeler arasında yer alan hello ne demek? Hello kelimesinin Türkçe başta olmak üzere farklı dillerdeki karşılıkları araştırılıyor. İngilizce hello kelimesinin Türkçe anlamı/çevirisi nedir? Sorusuyla bu bilinmeze cevap arayanlar için gerekli tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

HELLO NE DEMEKTİR?

Hello, İngilizce'de sohbet başlatan selamlaşma sözcüklerinden biridir. Türkçe'de aynı amaçla kullanılan hello kelimesinin anlamı merhaba sözcüğüne karşılık gelmektedir. Modern dünyada özellikle sosyal medyada ve sokak dilinde tercih edilen bu sözcük selam ifadesidir.

HELLO NE DEMEK İNGİLİZCE

Cümlede ünlem olarak yer bulan hello ne demek? İngilizce'de bir ortama girildiğinde, ortama yeni biri geldiğinde ya da bir soru sormak istendiğinde cümleye hello ile başlanır. Bu kelime "selam, merhaba" anlamlarına gelir. Hellonun yanında hi kelimesi de aynı amaçla kullanılır.

HELLO TÜRKÇESİ NE DEMEK?

Hello ve hi kelimelerinin her ikisi de merhabalaşma amacıyla kullanılır. Ancak hello resmi konuşmalar dahil olmak üzere herkese karşı kullanılan bir kelime olmasına ragmen hi kelimesi daha samimi kişiler arası konuşmalarda tercih edilir ve gayrı resmi bir kullanımdır.

HELLO KELİMESİNİN DİĞER DİLLERDEKİ KARŞILIĞI

Fransızca: Bonjour.

İspanyolca: Hola.

Kamboçca. Sua s'dei.

Almanca: Hallo.

İtalyanca: Ciao.

Kazakça: Sälem.

Litvanyaca: Laba diena.

Yunanca: Yah sahs.

Hırvatça: Bog.

Japonca: Kon'nichiwa.

Portekizce: Ola.

Çince: Ni hao.

Birmanca: Mingalarba.

Arnavutça: Tungjatjeta.

Bengalce: Namaskar.

Rusça: Privet.

HELLO İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

"Hello, how is it going?" (Merhaba, nasıl gidiyor?)

"Hello, how are you doing?" (Merhaba, nasılsın?)

"Hello, how do you do?" (Merhaba, nasılsınız?)

"Hello! Where have you been?" (Merhaba, nerelerdeydin?)

"Hello, how's it going?" (Merhaba, nasıl gidiyor?)

"Hello, are you ok?" (Merhaba, iyi misin?)