Hercai ne demek? TDK sözlüğüne göre hercai kelimesinin anlamı nedir?

Dilimize Farsça'dan geçen hercai kelimesinin anlamı, Hercai dizisinin ardından merakla araştırılır hale geldi. Bu kelimenin anlamı ve hikayesini bilen kişi sayısı oldukça az. Bu nedenle pek çok kişi "hercai ne demek?" sorusuna cevap arıyor. İşte TDK sözlüğüne göre hercai kelimesinin anlamı nedir sorusunun detaylı yanıtı ve hercainin hikayesi.

HERCAİ ANLAMI NEDİR TDK

Hercai ne demek sorusuna Türk Dil Kurumu "Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç" yanıtını verir. Ayrıca "Aşkta değişken, vefasız, ayran gönüllü" manalarına gelir. Hercai çiçeği ve hercai rengi ile adından söz ettirir. Hercai rengi morun bir tonudur. Hercai çiçeği ise geçişli renkleri olan bir menekşe çeşididir.

HERCAİ KÖKENİ

Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre Hercai kelimesi dilimize Farsça'dan dilimize geçmiştir. Farsça'da "harcayi" şeklinde yer alan bu kelime, "Her yerde yetişen, bir yerde durmayan, sebatsız" anlamına gelir. TDK sözlüğüne göre hercai kelimesinin anlamı nedir sorusunun cevabı "sebatsız, gelgeç" olarak gösterilebilir.

HERCAİ ÇİÇEĞİ HİKAYESİ

Hercai kelimesi, iki kır çiçeğinin hikayesini içinde barındırır. Çok uzun yıllar önce, iki kır çiçeği birbirlerine aşık olmuşlar. Bu çiçeklerden biri sevgilisini o kadar çok seviyormuş ki, baharda açtıklarında, her yeri donatan diğer çiçeklerden onu kıskanıyormuş. Bu kıskançlığa daha fazla dayanamayan çiçek, baharda açıp kalabalığın içinde kaybolmak yerine, kışın dondurucu soğuğunda açarak canından çok sevdiği sevgilisini daha çok görmeyi hayal etmiş. Sevgilisine, "Biz, diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım. Kışın ortasında, herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun, bir ömür birlikte olalım," demiş. Diğer çiçek de sevgilisinin bu fikrini çok beğenmiş ve bir dahaki sefere hiç kimsenin açmaya cesaret edemediği dondurucu soğukta açmaya karar vermişler. Çiçeklerden biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri dayanamamış ve o yaz açmış. Bekleyen çiçek, sabırsızlık ve özlemle, karın bir yorgan gibi kapladığı toprağı delerek açmış gözlerini dünyaya ve her yerde o güzel sevgilisini aramış. Kışın ortasında, hiçbir çiçeğin açmaya cesaret edemeyeceği bir ortamda, aşkı ile baş başa kalabilmek ve ona sevgisini gösterebilmek için beklemiş, beklemiş, beklemiş… Bir süre sonra ümidini yitiren çiçek, yaşadığı hayal kırıklığından dolayı boynunu eğmiş ve soğuğa daha fazla dayanamayarak ölmüş... O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe "Kardelen", sevgilisine sadık kalmayıp onu yarı yolda bırakan çiçeğe ise "Hercai" denmiş. Bu sebeple hercainin kelime manası, kararsız ve sözünde durmayan kişi anlamına gelmektedir.

HERCAİ İLE İLGİLİ CÜMLELER

"İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye "Hercai" diye hitap edilir."

"Çağrı çok hercai bir genç olduğunu iddia ediyordu."

"Hercai çiçeğinin çok ilginç bir hikayesi vardır."

"Günümüzün hercai evlilikleri kısa sürüyor."