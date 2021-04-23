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Giriş Tarihi: 23.4.2021 15:22

? ne anlama gelir?

Influencer ne demek? Influence etmek ne anlama gelir?

Dijital sosyal medya çağında en sık duyduğumuz kelimelerden merak ederiz. Yurt dışında uzun süredir var olan son yıllarda da ülkemizde gideren büyüyen bir meslek haline gelen Influencer ne demek, ne anlama gelir sorusuna yanıt aranırken Influencer kelime anlamı etkileyen kişidir. Sosyal medyada bulunan takipçi listesindekilere reklamlı ürünleri satmak, takipçilerini o alanda etkilemek amacı güden kişilere Influencer deniyor. Markalar ürünlerinin reklamını yapabilmek için Influencer’ları tercih ederken bu kelimenin anlamını merak edenlerin sayısı ise epey fazladır.

Günlük hayatımızda karşımıza çıkan kelimelerden Influencer ne demek sorusuna yanıt ararız. Sosyal medya mecralarını çok sık kullanan Influencer'lar takipçi listesindekileri etkilemeyi amaçlamaktadır. Sosyal medya platformlarının çoğalmasıyla birlikte hayatımıza giren terimlerden biri olan Influencer nedir, ne demek, Influence etmek ne anlama gelir sorularına yanıt aranıyor. İnfluencerlar takipçilerinin satın alma kararlarında oldukça başarılı olan, bu nedenle markaların işbirliğinde bulundukları kişilerdir.

INFLUENCER NE DEMEK?

Sosyal medya kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı Influencer kelime anlamıyla oldukça fazla merak ediliyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımlarıyla binlerce kişiye ulaşan Influencer adı verilir. Özellikle instagram hesaplarından yapılan markalı paylaşımlar takipçi listesini etkilemeyi amaçlar. Influencerlığın en can alıcı noktalarından birisi de sizin ürettiğiniz içeriğin kimlere hitap ettiği, aynı zamanda takipçilerinizin en çok hangi sosyal medya alanında vakit geçirdiğidir.

Eğer bir influencersanız veya influencer olmaya karar verdiyseniz etkileşim, ürün ve ortaklıktan önce kişisel karakterinizi ortaya koyan içerikler ile göz önünde olmalısınız.

INFLUENCE ETMEK NE ANLAMA GELİR?

Influencer, kelime anlamıyla etkileyen kişi demektir. İnfluencer farklı kategoride ve farklı hedef kitlelere uygun olarak içerik üretiyor. Influencer olmak yolunda takipçi sayısından ziyade etkileyici, özgün içerik sahibi olmanız gerekiyor. Influence etmek etkilemek anlamını taşır.

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