İyonyalılar tarihi ve özellikleri - İyonyalılar nerede kuruldu?

Tarihin en eski uygarlıklarından biri olan iyonyalılar hakkında bilgiler merak edilmektedir. İyonlar, şehir devletleri şeklinde yönetiliyordu. En eski uygarlıklardan biri olan iyonyalılar tarihi, milattan önce 1000'li yıllara dayanmaktadır. Devletin başında kralların bulunduğu İyonlar, zamanla halkın seçtiği kişiler tarafından yönetilmeye başladılar. Yunanistan topraklarında bulunan Akalar göç ederek bölgeye gelmiştirler. İzmir ve Büyük Menderes arasında bulunan İyonya, çok kısa bir zamanda ticaret ve sanat merkezi haline gelmiştir.

İYONYALILAR TARİHİ

İlk Çağ'da, Anadolu topraklarında birçok medeniyet varlık göstermiştir. Lidyalılar, Frigyalılar, Likyalılar ve Kilikyalılar gibi farklı medeniyetler Anadolu bölgesinde yaşamıştırlar. Yunanca 'lonia' sözcüğüyle ifade edilen İyonya, İyonların yaşadığı bölgeyi ifade etmektedir. İyonya bölgesinde yaşayan kişilere İyonlar adı verilmekteydi. İyonyalılar hakkında bilgilere tarih kaynaklarından ulaşılmaktadır. Tarihi, milattan önce 1000'li yıllara kadar uzanan iyonyalılar 12 şehir devleti kurmuştur. Foça, Efes, İzmir ve Milet çevresinde kurulan iyonyalılar başkenti, Milet (Miletos) olarak kabul görmektedir. Tales, Pisagor ve Diyojen gibi dünyaca ünlü bilim adamları İyonyalılar tarafından yetiştirilmiştir.

İYONYALILAR NEREDE KURULDU?

Anadolu topraklarında varlık gösteren İyonyalılar, İzmir ile Büyük Menderes ırmağı arasındaki bölgede kurulmuştur. Yaşadıkları şehir devletlerine polis adını veren iyonyalılar tarihi oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Antik Çağ'da medeniyetin adını alarak İyonya olarak adlandırılan bölge, İzmir ve Aydın'ın sahil kesiminde yer almaktadır.

İYONYALILAR NEYİ BULDU?

İyonyalılar neyi buldu sorusuna verilecek cevapların başında yetiştirdiği bilim insanları gelmektedir. Tıp, astronomi, bilim, sanat ve matematik alanlarında bilim insanlarını destekleyen İyonlar; Hipokrat, Diyojen, Herodot, Thales, Pisagor ve Homeros gibi dünyaca ünlü bilim insanlarını yetiştirmişlerdir. İyonyalılar; deniz ticareti alanında gelişim göstermiştir.

İYONYALILAR ÖZELLİKLERİ