Konuk eş anlamlısı nedir? Konuk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler, eğitim - öğretim kurumlarında öğrenim hayatını sürdüren öğrencilere Türkçe derslerinde konu olarak öğretilmektedir. Buradan dilimizde ne denli önemli rolü olduğunu görebilmekteyiz. Diğer taraftan günlük yaşantımızda kullandığımız konuşma ve yazma dillerinde anlatıma çeşitlilik katmak ve gereksiz kelime tekrarlarına düşmemek açısından hayat kurtaran bir özelliğe de sahiptir. Eş anlamlısı merak edilen sözcüklerden olan Konuk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük öğrenilmek istenerek "Konuk eş anlamlısı nedir?" sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük bilgileriyle Konuk eş anlamlısı nedir? sorusu yanıtları ve örnekli açıklamaları şöyle;

KONUK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Konuk kelimesinin isim türünde Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlıları (anlamdaşları)

Misafir

Mihman

Elgin

Yavçın

Mesken

Yelkin

kelimeleri olarak açıklanmaktadır.

Türk dilinde kurallı ve anlamlı bir cümle kurulduğunda konuk kelimesinin yerine yukarıda yer alan kelimelerin eklenmesi halinde cümlede anlam ve tür bakımın herhangi bir değişim olmayacaktır.

KONUK NEDİR, NE DEMEK?

Konuk kelimesinin isim türünde Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte bulunan isim türündeki anlamları şu şekilde

Anlam 1: Konuk kelimesi isim türünde herhangi bir yere, lokasyona yahut bir kimseinin evine kısa süreli olarak kalmak amaçlı gelen kişilere verilen addır. Misafir ve Mihman olarak da adlandırılabilmektedir.

Anlam 2: Hayvan bilimi zooloji'de ise yine isim olarak kullanılan konuk kelimesi, konakçının üstünde yer alan parazit, asalak olarak da tanımlanabilmektedir.

KONUK KELİMESİNİN İNGİLİZCE KARŞILIĞI NEDİR?

Kökeni Türkçe olan konuk kelimesinin İngiliz dilinde tür ve anlam bakımından yaygın olarak kullanılan eş anlamlısı (anlamdaşı) ve karşılığı ise

Guest

sözcüğü olarak yer almaktadır.