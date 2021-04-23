Oportünizm nedir? Oportünist ne demek?

Oportünizm terimi dilimize Fransızcadan geldiği bilinmektedir. Oportünist sözcüğü ile fırsatçılık eş anlamlıdır. Çoğu makalelerde fırsatçılık olarak karşımıza çıkar. Günlük yaşantımızda ve sosyal medya ortamlarında da fırsatçılık kelimesi daha ön plandadır. Oportünizm nedir? Kelimenin anlamını hazırladık.

OPORTÜNİZM NEDİR?

Oportünizm, olaylardan bencil avantajlar edinen bilinçli politika ve uygulama olarak bilinir. Oportünizm, hem prensiplere önem verirken hem de diğer bireylerin karşılaşacağı sonuçlara önem verir. Fırsatçı eylemler öz ilgi alanınca güdülenir. Oportünizm; insan bireyleri, yaşayan organizmalar, gruplar, topluluklar, stiller, davranışlar ve gündemlere uygulanabilir. Oportünizm diğer adıyla fırsatçılık biyoloji, ekonomi, oyun teorisi, etik, psikoloji, sosyoloji ve politika da önemli bir yere sahiptir..

OPORTÜNİZM TDK ANLAMI

Oportünizm kelimesinin TDK karşılığı fırsatçılık kelimesidir.

OPORTÜNİST NE DEMEK?

Olaylardan bencil avantajlar edinen bilinçli politika ve uygulamaya oportünizm, bunu uygulayan kişilere ise oportünist adı verilmektedir. Oportünist özelliğine sahip kişiler güç durumlarında çıkarlarına uygun hareket ederler. Davranışlarını ahlak kuralları çerçevesinde ya da düzenli bir düşüncelerden daha çok yine çıkarlarına uygun bir biçimde hareket etmeyi planlarlar.

Bu kavram kapitalist sistemin olmazsa olmazlarından olurken günümüzde de hep tartışma konusu olmuştur. Bunun nedenleri arasında pragmatizm ile olan etkenleridir.

OPORTÜNİZM İLE PRAGMATİZM FARKI

Pragmatizm felsefi anlamı; uygulayıcılık, uygulamacılık, pragmacılık, fiîliyye, faydacılık, yararcılık gerçeğe ve eyleme yönelik olan, pratik sonuçlara yönelik düşünme temelleri üzerine kurulmuş olan felsefi akım olarak nitelendirilir. İyi en fazla faydayı sağlayandır ve burada fayda zevk, tatmin veya bir nesnel değerler listesine göre tanımlanır. Bir doğru teorisi olarak ise faydacılık neticesidir.

Oportünizm ise; güç durumlar karşısında, davranışlarını ahlak ilkelerine ya da düzenli bir düşünceye göre değil, kişisel çıkarlarına en uygun düşecek biçimde ayarlayan tutumdur.