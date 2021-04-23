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Giriş Tarihi: 23.4.2021 19:09 Son Güncelleme: 23.4.2021 19:09

Riyakar ne demek? Riyakar kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Riyakar ne demek? Riyakar kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

’mizde yer alan riyakar kelimesinin anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Konuşma ve yazma dili başta olmak üzere hayatın pek çok noktasında geniş kullanımı olan kelimenin ne ifade ettiğini öğrenmek isteyenler Riyakar ne demek, sözlük anlamı nedir? sorusuna yanıt aramaya başlıyor. (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Riyakar ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? soruları yanıtları ve tüm detaylar.

"Riyakar ne demek?" sorusu kelimeye ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Eğitim - öğretim kurumlarında Türkçe derslerinde, gündelik hayatta yazma ve konuşma dillerinde sıklıkla kullanılan kelimeye gazetede, dergide, kitapta veya okuduğu bir makalede denk gelenler ne anlam ifade ettiğini öğrenmek amacıyla Riyakar ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? şeklindeki sorularla yoğun şekilde araştırılıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilerle öğrenilmek istenen Riyakar ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? sorularının yanıtları ile birlikte daha net anlaşılabilmesi için örnekli anlatımları ve eş anlamlı (anlamdaş) kelimelerine ilişkin detaylar şöyle;

RİYAKAR NE DEMEK, TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

  • Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre riyakar kelimesi "ikiyüzlü" anlamına gelmektedir.

Türkçe'de sıfat türünde kullanımı olan riyakar kelimesi arapça riya ve farsça kar sözcüklerinden türetilmiştir ve Türkçe geçmiştir.

Daha net anlaşılabilmesi açısından Sait Faik Abasıyanık'ın eserinde yer alan

"Ah bu yarım sarhoşluk! İnsanı yalancı ediyor, riyakâr ediyor, lafını şaşırtıyor."

ifadesi örnek olarak verilebilmektedir.

NOT: Riyakar kelimesi yazılış olarak, Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte riyakâr şeklinde yazılmaktadır. Yani sonda yer alan a harfi şapkalı olarak kullanılmaktadır.

RİYAKAR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk diline Arapça ve farsça 2 kelimenin birleşiminden türetilmiş şekilde giren riyakar kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı) olan sözcük Türk Dil Kurumu (TDK) verilerine göre

  • İkiyüzlü

olarak açıklanmaktadır.

Türkçe'de kurulacak olan anlamlı ve kurallı bir cümle içerisinde niteleyici bir sıfat olarak kullanılan riyakar kelimesinin yerine yukarıda yer alan ikiyüzlü kelimesinin koyulması durumunda, söz konusu cümlenin tür ve anlam bakımından herhangi bir değişime - farklılığa uğramayacağı görülecektir.

RİYAKAR İNGİLİZCE KARŞILIĞI

Arapça ve Farsça kelimelerden türetilen Riyakar kelimesinin İngiliz dilindeki karşılığı

  • Hypocritical

kelimesi olarak geçmektedir.

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