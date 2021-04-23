Seküler ne demek? Seküler kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

İnternette gezerken, arkadaşlarımızla konuşurken ya da televizyon izlediğimiz sıralarda anlamını bilmediğimiz birçok kelimeyi okuruz ve görürüz. Bu kelimeler, eski Türkçe'de olabildiği gibi İngilizce ya da farklı diller kaynaklı da olabilmektedir. Bunlardan birisi de Seküler kelimesidir. Seküler kelimesinin TDK sözlük anlamı, bu kelimeyi ilk kez duyanlar tarafından araştırılmaktadır.

SEKÜLER NE DEMEK? | SEKÜLER TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Seküler kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Seküler kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ye göre seküler kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüzyıllık, yüzyılda bir olan

- Laik yaşama ait, dinden bağımsız olan

SEKÜLER KELİMESİ NEDİR?

Sekülerizm sözcüğü Latincede "nesil", "periyot" (zaman dilimi) anlamına gelen zamanla Hristiyan Latincesi'nde "dünya" anlamında kullanılmaya başlanan sæculum'dan türemiştir. Türkçeye Fransızca sécularisme sözcüğünden türeyerek geçmiştir.

Saeculum, "nesil" veya "yüzyıl" anlamlarına gelen ve zaman birimi bildiren bir sözcüktür. Bu sözcük Hristiyan Latincesinde ise "dünya" anlamında kullanılmıştır. Zaman içerisinde seküler sözcüğünün anlamı ve kapsamı büyük oranda değişmiştir.

Laïcité terimi, Fransızca diline eski Grekçe bir sözcük olan 'din adamı dışındaki halk' anlamında kullanılmış olan, 'laos' kökünden gelen 'laicus' sözcüğünden geçmiştir.

Türk Dil Kurumu dünyacılığı şu şekilde tarif etmektedir: "Bireysel katılımı önemli gören, dinin devletten ayrı ve özerk olmasını savunan öğreti."