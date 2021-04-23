Tebliğ ne demek? Tebliğ etmek TDK sözlük anlamı nedir?

Tebliğ kelimesi eskiden beri dilimizde var olan ve eski metinlerde sıkça rastlanan bir sözcüktür. Bir hukuk terimi olarak sıkça karşımıza çıkan bu kelime, dini, felsefi, spiritüalist bakımdan da terim anlamı taşımaktadır. Bu sebeple pek çok noktada karşımıza çıkan bu kelimenin anlamı araştırılıyor. Tebliğ ne demek? Sorusuna cevaben TDK'nın ilgili maddesini gösterebiliriz. İşte, tebliğ etmek TDK sözlük anlamı nedir? Sorusunun yanıtı ve bu kelime hakkında detaylı bilgi..

TEBLİĞ TÜRKÇE KARŞILIĞI

Bu kelime, Arapça blg kökünden gelen "tablig" kelimesinden dilimize geçmiştir. Arapça'da "iletme, ulaştırma" anlamında kullanılan bu kelime Türkçe "bildiri, bildirme, duyurma, haber verme" anlamlarına gelmektedir. Tebliğ eş anlamlısı olarak bildiri sözcüğü kullanılabilir.

DİVAN EDEBİYATINDA TEBLİĞ

Mübalağa söz sanatının ilk derecesidir ve uygulanması makbul Kabul edilir.

TEBLİĞ ETMEK TDK SÖZLÜK ANLAMI

Günümüz konuşma dilinde kullanımdan düşse de tebliğ kelimesi resmi yazışmalarda hala kullanılmaktadır. Tebliğ etmek ise "bildirmek" anlamına gelmekte olup birçok farklı alanda kullanılabilir. Tebligat kelimesi de tebliğ kökünden gelmektedir. Resmi kurumlar veya kişiler tarafından, resmi bir işlemle ilgili olarak gönderilen evrak' anlamı taşımaktadır. Bu bakımdan, tebligat metni gönderen bir kişi, gönderdiği kişiyi tebliğ etmiş olur.

HUKUKTA TEBLİĞ

Resmi bir işlem hakkında bilgilendirme niteliği taşıyan belgelere tebligat denir. Tebligatlar mahkeme, adliye, Cumhuriyet Savcılığı ve icra daireleri gibi kurumlar tarafından gönderilir. Birçok konu hakkında tebligat gönderilir. Tebligatın üzerinde nereden ve neden gönderildiği hakkında bilgi verilir.

DİNDE TEBLİĞ

Tebliğ dinde terim anlamı olarak, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını herhangi bir ekleme ve çıkarma yapmadan olduğu gibi insanlara ulaştırmaya, bildirmeye ve açıklamaya denir. Peygamberler'in vazifeleriyle ilgili olarak, aldıklarını aktarma, bildirme, haber verme anlamında kullanılır.

TEBLİĞ NE DEMEK ÖRNEK

"Heyet reisi selamlarının size tebliğine beni memur ettiler." - Peyami Safa

"İşte size tebliğde bahsettiğimiz saz şairi Âşık Mehmet, diye tıknaz adamı takdim etti." - H. Taner.