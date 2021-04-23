YKS ne zaman yapılacak? YKS’ye kaç gün kaldı? İşte 2021 TYT, AYT, YDT tarihleri

ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara az bir zaman kala, üniversite adayları hazırlıklarını hızlandırdı. Koronavirüs salgını sürecinde sınava hazırlanmanın stresini yaşayan adaylar, YKS ne zaman yapılacak? Sorusuyla YKS sınav tarihlerini araştırırken, sınavların ertelenme ihtimali de üniversite adaylarını düşündürdü. İşte YKS'ye kaç gün kaldı? Sorusunun yanıtı ve 2021 TYT, AYT, YDT tarihleri!

YKS NE ZAMAN 2021

Ramazan ayı dolayısıyla alınan koronavirüs önlemleri kapsamında 8 ve 12. Sınıflar harici sınıf düzeylerinde uzaktan eğitime geçildi. Üniversite sınavlarına zor şartlar altında çalışan adaylar, sınavların ne zaman yapılacağını ve sınava ne kadar kaldığını merak ediyor. Pek çok aday tarafından araştırılan TYT, AYT, YDT tarihleri ÖSYM tarafından ilan edildi.

YKS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM'nin takvimine göre 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI: 63 gün

TYT'YE KAÇ GÜN KALDI: 63 gün

AYT'YE KAÇ GÜN KALDI: 64 gün

YDT'YE KAÇ GÜN KALDI: 65 gün

YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASINA KAÇ GÜN KALDI: 102 gün

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre YKS sonuçları 4 Ağustos 2021'de erişime açılacak.

YKS ERTELENECEK Mİ?

Koronavirüs sebebiyle Ramazan'ın ilk iki haftası için kısmi kapanma kararı alınmıştı. Bu süre zarfında önlemlerin işe yarayıp yaramadığı 26 Nisan'daki kabine toplantısında belli olacak. Bu toplantının ardından vaka sayıları incelenerek sınavların ertelenme durumu da gündeme gelecek. YKS ertelenecek mi? sorusuna da 26 Nisan'dan sonra cevap alacağız.