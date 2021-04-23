Yürek eş anlamlısı ile günlük hayatımızda oldukça fazla merak edilir. Yaşantımız boyunca okuyacağımız kitaplardan konuşacağımız konulara tutun her yerde eş anlamlı kelimeler kullanırız. Bunu farkında olmadan ya da bilerek yaparken dahi kullandığımız kelimenin eş anlamını merak ederiz. Sözcüklerin aynı anlamı karşılayan ve her bakımdan aynı özellikleri taşıyan anlamdaşları yani eş anlamlıları bulunmaktadır. Buna göre, Yürek eş anlamlısı nedir? Yürek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ve detaylar…

YÜREK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Yürek kelimesi anlam olarak kalp demektir. Mecaz anlamda ise here hangi bir olarak karşısında alınan cesaret ve korkmamam anlamındadır. Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Yürek eş anlamlısı olarak kalp, cesaret ve gönül kelimeleri kullanılabilir. Bunlar cümle içinde yürek anlamını da taşır.

YÜREK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimeler; klasik tanımı ile yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelime gruplarıdır. Dil bilgisi dersleri esnasında rastlanılan bu kelimeler hayatın birçok alanında da kullanılmaktadır.

YÜREK NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Yürek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre yürek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalp

- Bir kimsenin ruhsal yönü, gönül

- Kupa (I)

- Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama, yüreklilik, korkusuzluk, cesaret

- Acıma duygusu

- Mide, karın, iç

YÜREK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI