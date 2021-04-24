Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sonuçları bekleniyor!

ATA AÖF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF final ve bütünleme sınavı tarihleri ise henüz açıklanmadı.

ATA AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada, "Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir." denildi.