Evde kaldığınız vakti faydaya çevirin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 81 ilden öğrenciyle çevrim içi buluştu. Toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da çevrim içi katıldı. Selçuk, şunları kaydetti: "Salgın hastalık henüz hatıralarımıza karışmadı, yakamızı bırakmadı, tedbirli davranmaya devam etmek zorundayız. Okulunuzdan, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden uzak kaldınız. Gönlünüzce oynayamadınız bunun da farkındayım. Bugünler geçecek, hasret bitecek. Yakında okullarınıza dönecek ve geçmiş bayramların dahi hakkını verecek biçimde çok eğleneceksiniz. Ben sizden salgın nedeniyle evde geçirdiğiniz bu vakitleri, zamanları ve içinde bulunduğunuz her durumu bir iyiliğe, güzelliğe, faydaya çevirmenizi istiyorum. Madem evde kalmaya devam etmemiz gerekiyor, bu bayram günü öncelikle en güzel kıyafetlerinizi giyip arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bayramlaşabilirsiniz."