İnfak ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? İnfak ile ilgili ayetler ve hadisler

İnfak kelimesinin TDK sözlük anlamı ve dindeki karşılığı merak ediliyor. İnfak İslamiyet'te son derece mühim bir meseledir. Allah'ın rızasını kazanmak adına her Müslümanın yapması gereken bir davranış olarak gösterilir. Bu nedenle infak ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? Sorusu merakla araştırılıyor. İşte, İslamiyet'te infak ve infak ile ilgili ayetler ve hadisler.

İNFAK NE DEMEK?

Arapça nfk kökünden gelen infak, Arapça'da harcama anlamına gelmektedir. Türkçe'ye geçen anlamı ise sözlükte "bitmek, tükenmek, son bulmak" olarak gösterilir. Ayrıca "bitirmek, yok etmek, yoksul düşmek" anlamlarına da gelir. İnfak dini anlamı ise "Allah'ın rızasını kazanmak için yoksullara yardım etmek" olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple farz olan zekat ibadeti de buna dahildir. Hukukta infak anlamı kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere nafaka vermesini ifade eder.

İSLAMİYETTE İNFAK DİNİ ANLAMI

Müslümanlar'ın Allah'ın rızasını kazanmak adına farz olan zekat inancını yerine getirmesine infak denir. Her Müslüman bütçesine göre kendi payından ihtiyaç sahiplerine bir miktar verir. İnfak kelimesi parayı faydalı ve hayırlı bir şekilde ihtiyaç sahibine ulaştırma anlamı taşırken, nafaka ise harcanan paraya verilen isimdir. Ayrıca cami, okul, çeşme, köprü, yol, bakımevi gibi hayır amaçlı yapılan her türlü kurum da infak kapsamında değerlendirilir.

İNFAK ETMEK NE DEMEK?

Allah'ın rızasını kazanmak için ihtiyaç sahiplerine kendi kazancından vererek yardım etmektir. İnfak yapan kişi yardım ettiği kişiyi küçük düşürmemeli, onur kırıcı davranışta bulunmamalıdır. İnfak yapılırken kaliteli ürünler tercih edilmelidir. İnfakın gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara yapılması gerekir.