Influencer nedir, nasıl olunur? Influencer marketing nasıl yapılır?

Sosyal medyada gezinirken çok takipçili sayfaların ürün tanıtımları ve alışveriş linki paylaşımları herkesin dikkatini çekiyor. Yeni nesil bir pazarlama tekniği olan influencer marketing, çok takipçili kişiler ve kurumlar arasındaki karşılıklı anlaşma ilişkisine dayanmaktadır. Influence edilmek yerine influence etmek ve kazanç sağlamak isteyenler Influencer marketing nasıl yapılır, influencer nedir, nasıl olunur? diye araştırmaya koyuldu. Sizler için influencer ne demek diye araştırdık ve detayları haberimizde bir araya getirdik…

INFLUENCER NE DEMEK, TÜRKÇESİ NE?

Hayatımıza yakın zamanda giren ve bir meslek kolu haline gelen influencer marketing kavramı, aslında yıllardır yapılan pazarlama işinin internet üzerinden gerçekleştirilen halidir. Orta İngilizce ve Eski Fransızca'da karşımıza çıkan "influence" terimi, "yıldızlardan ışıyıp insanın kaderine tesir eden şey" tanımıyla Latince'den gelmektedir. Influencer kelime anlamı ise "etkileyen, etki bırakan şey ya da kişi" olarak karşımıza çıkar.

INFLUENCER NEDİR, NASIL OLUNUR?

Influencer marketing nasıl yapılır iyi bilen kişiler ınfluencer olarak adlandırılır. İkna kabiliyeti ve pazarlama yeteneği güçlü olan bireyler bu işi tercih etmektedir. Eskiden evlerde ürün tanıtımı yapan pazarlama elemanlarının yerini modern dünyada influencerlar almıştır. Bu iş kolu, özetle markaların dijital ortam tanıtıcıları olarak ifade edilebilir. Sosyal medya araçlarında belli bir popülariteye ulaşan kişiler, markalarla iş birliğine girer ve kendi kitlesine tanıtım yaparak kazanç elde eder. Ünlüler, Instagram fenomenleri, YouTube vloggerları ve bloggerlar bu işi en çok tercih eden kişilerdir.

INFLUENCER KİME DENİR?

Takipçi sayısı yüksek olan, takipçilerinin sevgisini ve güvenini sağlayan bu kişiler, iş birliği yaptıkları markaların ürünlerini belli bir ücret karşılığında takipçilerine tanıtır. Pazarlama stratejilerine bağlı olarak halkın satın alma işlemlerine yön veren ve kararlarını etkileyen her kişi influencer olarak adlandırılabilir.

INSTAGRAMDA NASIL INFLUENCER OLUNUR?

Bunun için ilk gereklilik sosyal medya hesaplarında hatrı sayılır bir takipçi sayısına erişmek, sosyal medyayı aktif ve doğru kullanmaktır. Kişinin alanında uzman olduğunu göstermesi, takipçi kitlesine uygun paylaşımlarla beğeni kazanması gerekmektedir. Markalar influencer olarak seçecekleri kişilerin takipçi kitlesinden emin olmadan iş birliğine girişmeyi tercih etmemektedir. Eğer kişi gereken şartları sağlıyorsa markalar kendisine tanıtımını yapmak üzere ürünlerini gönderir. İnfluencerlar ise bu ürünleri deneyerek takipçilerine tavsiye eder. Influencer marketing nasıl yapılır sorusunun cevabını bu şekilde vermis olduk. Instagram influencerları genelde paylaşımlarına aldıkları beğeni ve yorumlarla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefler. Böylece daha çok kişiyi influence etmiş olurlar.