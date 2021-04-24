Marjinal ne demek, kime denir? Marjinal kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Son yıllarda Türkçe internet kullanımının da artmasının etkisiyle globalleşen pek çok yabancı kelimeyi bünyesine aldı. "Plaza dili" denilen ve İngilizce kelimelere sıklıkla yer verilen konuşma biçimi, özellikle şehir hayatında oldukça yaygınlaştı. Bunun bir sonucu olarak pek çok yabancı kelime anlamı ve kullanım alanlarıyla ilgili araştırma konusu oldu. Bu bağlamda, "Marjinal ne demek, kime denir?" sorusu da aratılmaya başladı. "Marjinal kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?" sorusunun cevabı ve bu kelimeyle ilgili merak edilenler haberimizde…

MARJİNAL NE DEMEK TÜRKÇESİ

Marjinal kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Sorusuna çeşitli yanıtlar verilebilir. Fransızca kökenli olan bu sözcüğün pek çok farklı anlamı bulunmaktadır. Sıradan olmayan, farklı, alışılagelenin dışında anlamlarıyla bilinen kelimenin matematikteki terim anlamı "son birim" olarak karşımıza çıkar. Marjinal nedir, kime denir sorusuna mecazi anlam olarak "aykırı, aşırı, çizgi dışı" anlamları gösterilebilir.

MARJİNAL KELİMESİNİN TÜRKÇE KARŞILIĞI NEDİR?

Toplumbilim terim anlamı ise "toplumsal ve kültürel değişmeler sonucu oluşmuş herhangi bir toplumsal kümenin değerlerini benimsememiş, kıyıda, azınlıkta kalmış kişi" şeklindedir ve günümüzde çoğunlukla bu anlamıyla kullanılır. Marjinal kelimesi moda dünyasında da sıkça kullanılır.

MARJİNAL OLMAK NE DEMEK?

Marjinal olmak gençler arasında sıradanlıktan uzak olmak, sınırları zorlamak, norm ve çizgilere uymamak, özgün olmak gibi anlamlara gelmektedir. Diğer insanlara göre farklı olan bu kişilere "marjinal tip" adı verilir.

MARJİNAL EKONOMİDE NE DEMEK?

Marjinal etki, bağımsız değişkendeki küçük bir değişikliğin bağımlı değişkende yaratacağı etkidir. Ekonomide sıkça kullanılan bir terimdir. Marjinal maliyet, marjinal fayda gibi terimler de bu sözün ekonomideki yerini göstermektedir.

ÖRNEK CÜMLELER

"Giydiği kıyafetlerdeki marjinallik ile herkesi kendisine hayran bıraktı"

"Bu resim sergisi marjinalliği ile göz doldurdu"

"O kadının çok marjinal bir tarzı var"