Paragrafta devinim ne demek? Devinimin Türkçe anlamı nedir?

Bir paragrafta karşınıza çıkan sözcüklerin ne anlam ifade ettiğini anlamak, paragrafa hakim olmanızı sağlar. Aynı zamanda gündelik hayatta pek kullanılmayan sözcüklerin anlamını biliyor olmak özgüvenini arttırabilir. Genellikle bu kelimeler ummadığınız bir zaman diliminde karşınıza çıktığında bazen işinizi kolaylaştırır, bazen de mutlu hissettirebilir. O ilginç kelimelerden biri de devinimdir. Bu kelimeye aşinaya olamayabiliriz çünkü genellikle resmi kaynaklar ve yazılı basında adı geçen bir sözcüktür. Devinim kelimesinin Türkçe anlamı ne demek? Devinim içeren cümle ne demek, paragrafta devinim ne demek? Gibi soruları ele alacağız. İşte devinim kelimesi ile ilgili merak edilenler…

DEVİNİMİN TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Bir cismin durumunu ve yerini değiştirme, bir canlının bir yöne doğu konumunu değiştirmesi anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. Zaman içinde durum değiştirme, bir düşünce sürecinin başlaması, hareket olarak ifade edilir. Yani durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu devim, hareket anlamını içerir.

PARAGRAFTA DEVİNİM NE DEMEK?

Özellikle öğrenciler açısından cümlede anlam ve paragraf sorularında çıkan sözcüklerin ve anlamlarının biliniyor olması, söz konusu sorular ya da yazılarla ilgili karşılarına çıkacak konuları daha kolay ve çabuk anlamasını sağlar. Aynı zamanda soruların yanıtlarını vermeleri için zaman kazandırır. Paragrafta devinim, kelime anlamında olduğu gibi, hareket, eylem, uygun güzel konuşma anlamını ifade eder. Örneğin; olaylar devinim halinde verilmiştir cümlesinde, devinim kelimesinin sözcük anlamı hareket ve eylem anlamına gelir. Hareket halini ifade eden diğer cümleler şunları içerebilir;

Adamla kadın yol boyunca yürüdüler.

Çocuk topa doğru koştu.

Pençeden dışarı bir gölge çıktı, arkasından seğirttiler.

Kazadan hemen sonra kimseler görmeden sıvıştı.

Kişilerin ulaşmak istedikleri amaca yönelik olarak, bedenin ya da kol ve bacakların uygun kullanımı gerektiren harekettir. Motor örüntü gösterdiklerinden tarz anlatan devinim eylemleri olarak tanımlanırlar. Bunun gibi devinim ifaden birçok cümleyle karşılaşmak mümkün. Devinim kelimesi ile ilgili sınırsız sayıda cümleler oluşturulabilir.

DEVİNİM İÇEREN CÜMLE NE DEMEK?

Bazı cümlelerde devinimin tarz özelliğinin ön planda olduğundan söz etmek mümkün. Yukarıdaki cümleler buna bir örnektir. Bazen de devinim tarzı anlatan eylemler ilerleme anlamını içerebilir. Bu eylemler sürün, yürü, emekle, yuvarlama şeklinde karşımıza çıkabilir. Aşağıdaki eylemlerin açıklamalarına bakıldığında ise tavır özelliklerini net olarak görebiliyoruz.