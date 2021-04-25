3. Selim ıslahatları nelerdir? 3. Selim döneminde yapılan ıslahatlar

Osmanlı İmparatorluğu'nun 28. Padişahı olan 3. Selim tıpkı ıslahat çalışmalarında bulunan diğer hükümdarlar gibi batıda meydana gelen ilerlemeleri yakından takip etmiş ve devletin kötü gidişatının toparlanması için bazı ıslahat çalışmalarında bulunmuştur. Oldukça iyi bir hükümdar olmasının yanı sıra babasından dolayı çok iyi yetişmiş olan 3. Selim, henüz tahta çıkmadan önce kafasında reform hareketlerini oluşturmuştu. İdari, ekonomik ve askeri alanda giriştiği köklü yenilikler ile bilinen 3. Selim, çağdaşlaşma yolunda atmış olduğu adımlar ile kendinden sonra gelen devletlere de rol model olmuştur.

3. SELİM DÖNEMİNDE YAPILAN ISLAHATLAR

Özellikle 3. Selim dönemi, ıslahat çalışmalarının zirve yaptığı bir dönem olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu dönem, Osmanlı Devleti'nde iç isyanlar ve savaşların yoğun yaşandığı bir dönem olarak bilinmektedir. Yani birçok problem ile ıslahat çalışmaları iç içe bir hal almıştır.

3. Selim ıslahatları dendiğinde akla oldukça yenilik taraftarı bir padişahın yapmış olduğu yenilikler gelmektedir. İşte detayları ile 3. Selim ıslahatlarına maddeler halinde buradan ulaşabilirsiniz;

3. Selim yabancı dil eğitimine önem vermiş olup Fransızca, askeri okullarda resmi öğretim dili olarak kabul edilmiştir.

Lağımcı, topçu, humbaracı ocakları gibi ocaklarda düzenlemeler yapılmıştır.

Kültürel gelişmeler meydana gelmiştir. Avrupa2dan geri kalmış olan Osmanlı devleti bu dönmede pek çok eseri tercüme ettirmiştir.

Osmanlı devletinde özellikle gerileme döneminde ekonomide ciddi sıkıntılar meydana gelmişti. Bu nedenle paranın korunması adına yapılan pek çok önlem alınmıştır.

Denizciliğe önem verilmiş olup, Osmanlı Devleti sonlara yaklaştığında ise denizcilik geri planda kalmıştır.

Tersaneler çalışmaz bir hal aldığında 3. Selim tersanelerin tekrar çalışmasını sağlamıştır.

Ordunun teknik sınıf düzenlemesi Avrupa'dan uzmanların gelmesi ile sağlanmıştır.

Eyalet yönetimleri yeniden düzenlenmiştir.

Batıdaki gelişmeleri yakından takip etmek için ilk defa Avrupa'nın önemli merkezlerinde sürekli elçilikler açılmıştır.

Vezirlerin görev süreleri ve sayısı yeniden belirlenmiştir.

Levent ve Selimiye kışlaları yapılmıştır.

Kadınların görev yerlerine gitmeleri sağlanmıştır.

Yurt dışından mal alımı sınırlandırılmış yerli mallı kullanımına özen gösterilmiştir.

Islahatları devlet politikası haline getirmek amacı ile "Meşrevet Meclisi" kurulmuştur.

İlk devlet matbaası olan Matbaaı Âmire açılmıştır.

Batıdaki gelişmelerin takibi için ilk defa Avrupa'nın önemli merkezilerinde sürekli elçilikler açılmıştır. (Londra, Paris, Berlin, Viyana)

3. Selim'in yaptığı tüm bu ıslahatlar, Kabakçı Mustafa İsyanı ile sona ererek, isyancıların 3. Selim'in öldürülmesine sebep olmuştur.

3. SELİM DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ISLAHAT HAREKETLERİNE NE AD VERİLİR?

3. Selim döneminde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerine Nizamı Cedid ismi verilmektedir. Lale devrinden itibaren Batının üstünlüğü kabul edilmiş olsa da 3. Selim batılılaşmayı bir devlet politikası haline getirmiştir. Bu nedenle de batı tarzında köklü reformlar yapmayı amaçlanmıştır. Aynı zamanda sürekli meydana gelen yenilgiler, Avrupalı devletler karşısında süre gelen yenilgiler 3. Selim'i ilk olarak askeri reformlara sürüklemiştir.

Bu sebepten dolayı 1972 yılında batı tarzında eğitilmiş olan Nizamı Cedid Ordusu kurulmuştur. Ordunun masraflarının karşılanması için ise İradı Cedit adında bir hazine devreye girmiştir. Başlangıçta 2.500 kişilik olan bu birlik ilerleyen dönemlerde 1590 subay ve 22.685 askere kadar artış göstermiştir.

Nizamı Cedid Ordusu ile amaçlanan İstanbul ve taşrada merkezi idarenin arttırılması olmuştur. Zorunlu askerlik sistemini içermeyen Nizamı Cedid Ordusunun asker alımındaki şartlarından biri ise Müslüman olmak idi.

3. SELİM ISLAHATLARI KODLAMA

Fransızca dili Devletin resmi yabancı dili olmuştur. Bu nedenle okullarda Fransızca dil eğitimi verilmiştir.

YEMMİN

Y yerli malı kullanımı teşvik edildi.

E – Elçilikler süreklilik kazandı.

M Mühendishanei Berri Hümayün

M Matbaa (ilk devlet matbaası)

İ – İradı Cedid

N – Nizamı Cedid

3. SELİM DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI