Açıköğretim Fakültesi 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sonuçları bekleniyor!

Online olarak yapılan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları hakkında sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Sınav değerlendirmesine göre; vize sınavı notunun başarı notuna katkısı yüzde 30 olarak belirlendi. Öte yandan 4 yanlış 1 doğru cevabı götürecek. Sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra ise ATA AÖF sınav sonuçları açıklanacak. Bu bakımdan; ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF sonuçları bekleniyor!
Geçtiğimiz dönem Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 30 Kasım tarihinde başlayıp 11 Aralık tarihinde sona ermişti. Sınav sonuçları ise 22 Aralık'ta erişime açılmıştı.
Bu bilgiler göz önüne alındığında ATA AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçlarının 25-26-27 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!
2020-2021 Bahar Yarıyılı Final ve Bütünleme Sınavları ile İlgili Atatürk Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. açıklamada şu ifadelere yer verildi...
Açıköğretim Fakültemizin değerli öğrencileri;
Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar verildi.
ATA AÖF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF final ve bütünleme sınavı tarihleri ise henüz açıklanmadı.
ATA AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada, "Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir." denildi.