ALES ne zaman yapılacak? ALES 2021/1 sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır?

ALES 2021, ÖSYM tarafından önümüzdeki ayın ilk haftasında gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları da ÖSYM'nin daha önceden belirttiği tarihe göre Mayıs ayının son günlerinde açıklanacak. Sınav giriş belgeleri ise 22 Nisan 2021 tarihinde erişime açıldı. ÖSYM ALES takvimine göre ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ALES sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihi..