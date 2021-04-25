ALES ne zaman yapılacak? ALES 2021/1 sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır?

ALES 2021, ÖSYM tarafından önümüzdeki ayın ilk haftasında gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları da ÖSYM'nin daha önceden belirttiği tarihe göre Mayıs ayının son günlerinde açıklanacak. Sınav giriş belgeleri ise 22 Nisan 2021 tarihinde erişime açıldı. ÖSYM ALES takvimine göre ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ALES sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihi..
ALES NE ZAMAN?
2021 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 2 Mayıs Pazar günü ALES giriş belgesi ekranında belirtilen sınav yerlerinde gerçekleştirilecek. Saat 10:15'te başlayacak olan sınav için adayların saat 10:00 itibariyle binalara girişi yasaklanacak.
2021 ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Sınava girecek adaylar aşağıda yer alan linke tıklayıp kişisel bilgileriyle giriş yaparak 2021 ALES giriş belgesi sorgulama ekranına ulaşabilirler. Açılan ekran adayların sınava giriş belgesi olacaktır ve aday bu sayfanın çıktısını alarak sınav günü yanında götürmekle yükümlüdür. Sınav giriş belgesinin yanı sıra güncel ve geçerli nüfus cüzdanı da adayların yanında olmalıdır.