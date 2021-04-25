Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri ALES ne zaman yapılacak? ALES 2021/1 sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 25.4.2021 17:55

ne zaman yapılacak? ALES 2021/1 sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır?

ALES ne zaman yapılacak? ALES 2021/1 sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır?

sınav giriş yerler geçtiğimiz günlerde açıklandı.  Sınav giriş belgelerini ’nin Aday İşlemleri Sayfası üzerinden sorgulayan adaylar, sınav tarihini beklemeye koyuldu. Sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlayan adaylar için; ALES ne zaman sorusunu yanıtladık. İşte detaylar…

ALES 2021, ÖSYM tarafından önümüzdeki ayın ilk haftasında gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları da ÖSYM'nin daha önceden belirttiği tarihe göre Mayıs ayının son günlerinde açıklanacak. Sınav giriş belgeleri ise 22 Nisan 2021 tarihinde erişime açıldı. ÖSYM ALES takvimine göre ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ALES sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihi..

ALES NE ZAMAN?

2021 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 2 Mayıs Pazar günü ALES giriş belgesi ekranında belirtilen sınav yerlerinde gerçekleştirilecek. Saat 10:15'te başlayacak olan sınav için adayların saat 10:00 itibariyle binalara girişi yasaklanacak.

2021 ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Sınava girecek adaylar aşağıda yer alan linke tıklayıp kişisel bilgileriyle giriş yaparak 2021 ALES giriş belgesi sorgulama ekranına ulaşabilirler. Açılan ekran adayların sınava giriş belgesi olacaktır ve aday bu sayfanın çıktısını alarak sınav günü yanında götürmekle yükümlüdür. Sınav giriş belgesinin yanı sıra güncel ve geçerli nüfus cüzdanı da adayların yanında olmalıdır.

ALES SINAV YERLERİ SORGULAMA

ARKADAŞINA GÖNDER
ALES ne zaman yapılacak? ALES 2021/1 sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA