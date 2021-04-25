Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları nelerdir? Anlatım teknikleri ve yöntemleri kısaca konu anlatımı

Düşünceyi geliştirmek açısından bir takım anlatım biçimleri bulunmaktadır. Dilbilgisi konuları arasında yer alan bu yöntemler, birçok öğrenci ve etkileyici bir anlatıcı olmak isteyenler tarafından merak edilmektedir. Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yöntemleri yazılanlara yön verme, sunma kısacası bir ifade etme biçimidir.

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

Açıklama, tartışma, öyküleme ve betimleme olmak üzere düşünceyi geliştirme yöntemleri 4'e ayrılmaktadır. Bu anlatım biçimleri ile bir olayı anlatmak, varlıkları okuyucunun zihninde canlandırmak ve düşüncelerin aydınlığa kavuşması açısından belli başlı bazı anlatım biçimlerine yer verilmektedir.

Anlatımı geliştirme yolları anlatımın etkili olması bakımından bazı yöntemlere başvurulan tekniktir. Düşünceyi geliştirmek adına kullanılan anlatım biçimleri yazarın iletmek istedikleri ve yazı türlerine göre değişiklik göstermektedir. İşte sıklıkla tercih edilen anlatım biçimleri şu şekilde sıralanabilir;

Tanımlama

Karşılaştırma

Tanık gösterme

Kanıtlama

Açıklama

Sayısal verilerden yararlanma

Örneklendirme

Benzetme

Tüm anlatım biçimleri kendi içinde oldukça kapsamlıdır. Bu konular en iyi şekilde anlaşılır ve farklı açılardan kullanılırsa, düşünceyi geliştirme yolları aşamasında amaca yaklaşılabilir.

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

Yazılı ya da sözlü anlatımda düşünce geliştirme yolları ile anlatılmak istenen en etkin şekilde açığa kavuşmaktadır. İşte o yöntemler…

TANIMLAMA: Bir kavram ya da varlığın ne olduğunu açıklamak, tanımlama olarak ifade edilmektedir. Bir paragrafta genel olarak bir ya da iki cümleden oluşmakta ve paragraf başında ya da sonunda bulunmaktadır. Tanımlama cümleleri "denir" ya da yüklem durumundaki sözlüğe "dır" eki getirilerek yapılır.

AÇIKLAMA: Sınırları çizilmiş olan terim ya da kavramın özetle çerçevesi belirlenmiş bir problemin kapalı kaldığı düşünülen kelimelerin açıklandığı anlatım biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tanımlama ve açıklama arasındaki fark; tanımlamada bir nesnenin özellikleri eksiksiz bir şekilde anlatılırken açıklamada ise, bir konu hakkında bilgi verilerek yüzeysel olarak açığa kavuşturulması yönteminden yararlanılır. Yani açıklama bir konu hakkında detaylı bilgi verme, aydınlatma, okuyucuyu bir konu hakkında bilgilendirmeyi içermektedir. Tanımlama da ise bir kavramın tanımı yapılmaktadır.

ÖRNEKLENDİRME: Terim ya da sorunun zihinlerde somutlaştırılması açısından örneklerin verildiği anlatım biçimidir. Örnekleyici anlatımın yer verildiği cümleler "mesela", "örneğin" gibi kelimeler ile başlatılabilir.

KARŞILAŞTIRMA: Bazı sorunlar hakkında çeşitli görüşlerin tek bir alanda sunulduğu anlatım biçimidir. Farklı görüşlere yer verildiğinden bu anlatım biçimi ikna edici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda pek çok görüşe yer verildiğinden okuyucunun ufkunun genişlemesine katkıda bulunur.

BENZETME: Bir kavram ya da varlığı kendi dışında farklı bir kavram ve varlığın özelliklerini göstererek anlatmak için kullanılmaktadır. Aralarında benzerlik olan iki şeyden benzerlikçe zayıf olanı güçlü olanla anlatma şeklidir.

SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA: Bir düşüncenin kanıtlanması için; grafiklerden, anketlerden ve istatistiki verilerden faydalanma tekniğidir.