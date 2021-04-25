MEB ile 2021 Açık Lise AÖL sınavları! (3.dönem sınav takvimi): Bu yıl AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,



b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlardan halen örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar ile e okulda 2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif öğrenci olmayanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,



ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin



3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.)