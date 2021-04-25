Arap Alfabesi harfleri ve Türkçe okunuşları - Arap Alfabesi özellikleri nelerdir?

Dünyada yaygın olarak kullanılan Arap Alfabesi, İslam'ın benimsenmesinin ardından oldukça geniş bir alanda kullanılmıştır. Bu alfabenin günümüze ulaşmış olan en eski yazı örnekleri MS. 6. yy' aittir. Osmanlı İmparatorluğu'nun da kullanmış olduğu Arap Alfabesinin Nebati yazısından geliştiği bilinmektedir. Günümüzde özellikle etnik toplumlarda birincil olarak Arapça Alfabesi kullanıldığına şahit olabiliriz. Arap alfabesi harflerinin Türkçe karşılığı başta Kur'an öğrenmek isteyenler olmak üzere birçok vatandaş tarafından merak konusudur. Aynı zamanda Arap Alfabesi özellikleri ile de ön plana çıktığından detayları merak edilmektedir. O yüzden bu yazımızda Arap Alfabesi harfleri ve Türkçe okunuşlarını ele alacağız. Arap Alfabesi özellikleri nelerdir? Sorusuna değineceğiz…

ARAP ALFABESİ KAÇ HARFTEN OLUŞUR?

Arap Alfabesi 28 harften oluşmaktadır. Harflerin şekil sayısı 17 olmakla birlikte Arap Alfabesi ünsüz harflerden oluşmaktadır. Sesli harfler Arapçada bazı hareketlerle verilmektedir. İçlerinden 22 tanesi Sami alfabesinin değişikliğe uğradığı sesleri, 6 tanesi ise Arapçaya özgü seslerden oluşmaktadır. Arapçada kullanılan 28 harf ses olarak birbirinden farklı olmakla birlikte benzerlik açısından bazı harfler kalın bazıları ise incedir. Aynı zamanda Arapça yazılı metinlerin genellikle uzun sesli ve sessiz harflerden oluşması da bu benzerlikler arasında yer almaktadır. Farklı sesleri belirtirken kullanılan benzer harf şekilleri de bunun ispatı olarak karşımıza çıkmaktadır.

ARAP ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

Günümüzde Arap Alfabesi hakkında onu farklı kılan pek çok faktörden söz etmek mümkündür. Dünyada yaygın olarak kullanılmakta ve her gün büyümekte olan Arapça dili İslam'dan önce ortaya çıkmış olsa da o dönemden bu yana gelişmiş ve kullanımı artmıştır. İşte Arap Alfabesi özellikleri…

Noktalama işaretlerinde kurallar bulunmamaktadır.

Alfabede yer alan bazı harfler sonraki harflerle birleşmez.

Toplamda 28 harften meydana gelmektedir.

Alfabede temel ve küçük harfler bulunmamaktadır.

Ünlüler zengin değildir.

Alfabe sağdan sola yazılır.

Sesler uzun bir şekilde kullanılır.

Alfabede 3 adet sesli harf bulunmaktadır.

Aksana göre bazı çevirilerde anlam aynı olsa da, ses değişikliği oluşur.

O ve Ö harfleri Arap Alfabesinde kullanılmamaktadır.

ARAP ALFABESİ HARFLERİ TÜRKÇE KARŞILIĞI

Arap Alfabesi Türkçe okunuşu özellikle Arapça öğrenmek isteyenler tarafından merak konusudur. Birtakım harf eklemeleri ile şimdiki halini alan Arap Alfabesinde ç, ş ve j sesleri için bazı ayırıcı işaretler geliştirilmiştir. Arap Alfabesi harfleri Türkçe karşılığı şöyle sıralanabilir;