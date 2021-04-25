Ketum ne demek, neyi ifade eder? Ketum kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

İnternette gezerken, arkadaşlarımızla konuşurken ya da televizyon izlediğimiz sıralarda anlamını bilmediğimiz birçok kelimeyi okuruz ve görürüz. Bu kelimeler, eski Türkçe'de olabildiği gibi İngilizce kaynaklı da olabilmektedir. Bunlardan birisi de ketum kelimesidir. Ketum kelimesinin TDK sözlük anlamı, bu kelimeyi ilk kez duyanlar tarafından araştırılmaktadır.

KETUM NE DEMEK? | KETUM TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Ketum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ketum kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre ketum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağzı sıkı

KETUM KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ne kadar da ketumdur, katlandığı acıları, atlattığı tehlikeleri sergilemeyi hiç sevmez.

KETUM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ketum olmak