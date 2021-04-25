KPSS 2021 ne zaman yapılacak? KPSS lisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda en çok merak edilen konuların başında KPSS başvuru ve sınav tarihleri geliyor. En çok başvurunun alındığı ve katılım sayısının yüksek olduğu KPSS ile ilgili duyurular, ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşıldı. Buna göre KPSS ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı?
2021 LİSANS KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS 2021 başvuruları 28 Mayıs tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınmaya başlanacak. 14 Haziran 2021 tarihine kadar başvurular online olarak alınacak.
2021 LİSANS KPSS NE ZAMAN?
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
2021 LİSE KPSS NE ZAMAN?
Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS oturumları, 2 yıldan bir düzenleniyor. Bu oturumlar geçtiğimiz yıl yapılmıştı, dolayısıyla bu sene bu mezuniyet türleri için sınav yapılmayacak.
2021 KPSS KİMLER GİREBİLİR?
Ön lisan ve ortaöğretim mezunları KPSS'ye sadece çift sayılı yıllarda girebilmektedir. Dolayısıyla bu yıl KPSS yalnızca lisans düzeyinde gerçekleşecek. 2021 KPSS'ye lisans programlarından mezun olanlar, A grubu için hazırlananlar ve Öğretmenlik mezunları girebilir.
KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR?
KPSS ücretine ilişkin henüz güncel bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen yılki sınav ücretleri şekildeydi:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 80,00 TL