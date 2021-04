KPSS 2021 ne zaman yapılacak? KPSS lisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS ücretine ilişkin henüz güncel bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen yılki sınav ücretleri şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 80,00 TL