KPSS 2021 ne zaman yapılacak? KPSS lisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda en çok merak edilen konuların başında KPSS başvuru ve sınav tarihleri geliyor. En çok başvurunun alındığı ve katılım sayısının yüksek olduğu KPSS ile ilgili duyurular, ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşıldı. Buna göre KPSS ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı?