Muhasebenin temel kavramları nelerdir? Muhasebenin tanımı ve ilkeleri konu anlatımı, çıkmış sorular

Muhasebenin tanımını yapacak olursak; Muhasebe tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan, analiz eden bilim dalıdır. İşletmeler açısından muhasebenin önemi son derece önemlidir. Muhasebe kayıtları yaparken sorumluluk ele alınarak, tüm kayıtların ise birebir gerçeklikte tutulmasının yanı sıra işletmelerin sürekliliği gibi birçok temel kavram ön plana çıkmaktadır.

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI NELERDİR?

Muhasebe işletmedeki varlıkların kullanılma şeklini, yapılan işlemlerin ardından bu varlıklardaki farklılıkları, işletmelerim mali açıdan bilgilerini sağlamanın yanı sıra ayrıca bu bilgileri kurum ve kişilere iletmekle yükümlüdür. Muhasebe ilkeleri açıklamaları ile aşağıda yer almaktadır;

SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI: Muhasebenin işlevlerinin yerine getirilmesi açısından gereken sorumluluğu ifade etmektedir. Ayrıca muhasebenin anlamını, kapsamını, amaç ve yerini gösterir. Muhasebe uygulamalarının yürütülmesi ve mali tabloların düzenlenmesi hatta sunulmasında, toplumdaki her bireyin çıkarlarına uygun ve bu nedenle bilgi üretiminde tarafsız, gerçeğe uygun ve dürüst davranılması gerektiğini vurgulamaktadır.

DÖNEMSELLİK KAVRAMI: Gelir ve giderlerin tahakkuk esası niteliğine göre muhasebeleştirilmesi, gelir, hasılat ve kârların aynı dönem içindeki gider ve zararlar ile karşılaştırılması dönemsellik kavramının gereğidir.

MALİYET ESASI KAVRAMI: Maliyetin saptanması, alacaklar, para mevcudu gibi durumların uygun ya da uygun olamayan para birimi ile yansıtılması şeklinde ifade edilmektedir. Ulusal para birimlerine göre muhasebe işlemleri yapılmaktadır.

TAM AÇIKLAMA KAVRAMI: Mali tablolardan yararlanacak kuruluş ve kişilerin doğru karar vermeleri için açık, anlaşılır ve yeterli olması anlamına gelmektedir.

KİŞİLİK KAVRAMI: Kişilik kavramı; işletmenin sahip ya da sahiplerinden, personelinden, yöneticilerinden ve tüm ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve işletmenin de muhasebe işlemlerinin yalnızca bu kişi adına yürütülmesini içermektedir.

PARAYLA ÖLÇÜLME KAVRAMI: Para ile ölçülmekte olan iktisadi işlem ve olayların ortak bir ölçü şeklinde para birimi ile yansıtılmasıdır.

ÖNEMLİLİK KAVRAMI: Mali bir olayın nispi ağrılık ve değerinin mali tablolar eşliğinde yapılması gereken değerlemeleri ya da kararları etkileyebilecek düzeyde olması anlamına gelmektedir.

İHTİYATLILIK KAVRAMI: Muhasebe olaylarında işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önünde bulundurularak dikkatli davranılmasını içermektedir.

TUTARLILIK KAVRAMI: Bu kavram işletmelerin faaliyet sonuçlarının, mali durumlarının ve bunlarla alakalı yorumları karşılaştırabilir. Muhasebe politikalarının, bazı dönemlerde değiştirilmeden uygulanması anlamına gelmektedir.

İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ KAVRAMI: İşletmelerin faaliyetlerini belli bir süreye bağlı olmadan sürdüreceği anlamına gelmektedir. Maliyet esasının temeli olan bu kavram, hissedarların ya da işletme sahiplerinin yaşam sürelerine bağlı kalmaz.

TARAFSIZLIK VE BELGELENDİRME KAVRAMI: Kavram olarak muhasebe kayıtlarının objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe işlemlerinde dikkate alınacak yöntemlerin seçiminde ön yargısız ve tarafız olmak şeklinde ifade edilmektedir.

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI ÖRNEK SORULARI

Muhasebenin temel kavramları konusunu daha iyi anlayabilmek için pek çok vatandaş örnek soruları araştırıyor. Çözülen sorular ve yapılan tekrarlar ile konuların hafızada daha da kalıcı olacağını öğretmenlerimiz eğitim hayatımızda sık sık dile getirmektedir. Şimdi muhasebenin temel kavramları çıkmış sorularını paylaşacağız.

1.Muhasebenin kaydetme fonksiyonunu açıklayınız.

2.Muhasebenin temel kavramlarından kişilik kavramını açıklayınız.

3.Muhasebenin temel kavramlarından işletmenin sürekliliği kavramını açıklayınız.

4.Muhasebenin temel kavramlarından tutarlılık ve belgelendirme kavramını açıklayınız.

5.Muhasebenin temel kavramlarını yazınız.

6.Muhasebenin tanımı nedir?

7.Muhasebenin fonksiyonları nelerdir?

8.Muhasebenin temel kavramlarından tam açıklama kavramını açıklayınız.

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

GELİR TABLOSU İLKELERİ: Gelirlerin, satışların ve giderlerin kâr ve zararlara ait hesapların belli süreçlere ait işletme faaliyeti sonucunun gerçeğe uygun olarak belirlenmesini sağlamaktadır.

BİLANÇO İLKELERİ: Sermaye koyan ya da daha sonra şahsa ait karı işletmede bırakılmakta olan hissedar, sahip ve alacaklıların işletme açısından sağlamış oldukları kaynaklar ve sonuç olarak hesap ve tabloların doğru bir şekilde tespit edilmesi, gösterilmesi yolu ile işletmenin belli bir dönemde mali durumunu gerçeğe uygun olarak yansıtılmasını içermektedir.

ÖZKAYNAKLARA İLİŞKİN İLKELER: İşletmenin ödenen sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak gösterilmektedir.

YABANCI KAYNAKLARA İLİŞKİN İLKELER: Uzun, kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde bulunan borç senetlerini bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerler ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.

VARLIKLARA İLŞKİN İLKELER: İşletmenin 1 yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya dönmüş olan varlıkları, dönem varlıklar içerisinde bilançoda göstermektedir.

MUHASEBENİN FONKSİYONLARI

Muhasebede birtakım işlerin tamamlanması açısından belli görevler mevcuttur. Bunlar muhasebenin fonksiyonlarını oluşturmaktadır. Muhasebenin fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir;

-Sınıflandırma Fonksiyonu

-Raporlama Fonksiyonu

-Özetleme fonksiyonu

-Kaydetme fonksiyonu