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Giriş Tarihi: 25.4.2021 12:48 Son Güncelleme: 25.4.2021 12:49

... Milli Eğitim Bakanı 'tan çağrı: Hep birlikte destek olalım...

İHA
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çağrı: Hep birlikte destek olalım...

haberi: Milli Eğitim Bakanı sosyal medyadan bir çağrıda bulundu. Bakan Ziya Selçuk "Kısıtlamaların bir an önce kalkmasına hep birlikte destek olalım ki gökyüzü uçurtma, sokaklar çocuk sesi dolsun" dedi. Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden bir çocuk ile birlikte uçurtma uçurduğu fotoğrafı paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kısıtlamaların bir an önce kalkmasına hep birlikte destek olalım ki gökyüzü uçurtma, sokaklar çocuk sesi dolsun" dedi. Bakan Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden bir çocuk ile birlikte uçurtma uçurduğu fotoğrafı paylaştı. Bakan Selçuk, paylaşımına şu notu ekledi:

"Geçen hafta çocuklarla uçurtma uçurduk. Bu yavrum diyor ki, 'biliyor musunuz, ben aslında şu an ders çalışıyormuşum; öğretmenim, böyle etkinlikleri bize dersten sayıyor.'

Bunu öğretmen arkadaşlarımızla çok konuşmuştuk, hayata geçtiğini görmek çok sevindirici. Evet, uçurtma uçurmak derstir, içinde matematik vardır, fizik vardır, hareket vardır, rehberlik vardır."

Çocuklarımıza bu bakış açısını kazandıran öğretmenlerimize teşekkürler olsun. Kısıtlamaların bir an önce kalkmasına hep birlikte destek olalım ki gökyüzü uçurtma, sokaklar çocuk sesi dolsun."

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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çağrı: Hep birlikte destek olalım...
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