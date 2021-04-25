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Giriş Tarihi: 25.4.2021 10:44

ne zaman yapılacak? YKS oturumları TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri

YKS 2021 ne zaman yapılacak? YKS oturumları TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri

Eğitim hayatına üniversitede lisans veya ön lisans düzeyinde devam edecek öğrenciler, için tarafından açıklanan takvimi araştırıyor. YKS 2021’e kalan vaktin azalmasıyla birlikte “YKS 2021 ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtı da önem kazanıyor. İşte YKS oturumları TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri 2021…

Başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlanan YKS 2021'in sınav tarihleri, üniversite adayları için gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM, daha önce açıkladığı sınav takvimi ile başvuru süreci ve şartları gibi detaylar ile birlikte YKS oturumlarının tarihlerini duyurdu. TYT, AYT ve YDT oturumları, ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda belirtilen tarihlerde uygulanacak.

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

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YKS 2021 ne zaman yapılacak? YKS oturumları TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri
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