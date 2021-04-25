YKS 2021 ne zaman yapılacak? YKS oturumları TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri

Başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlanan YKS 2021'in sınav tarihleri, üniversite adayları için gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM, daha önce açıkladığı sınav takvimi ile başvuru süreci ve şartları gibi detaylar ile birlikte YKS oturumlarının tarihlerini duyurdu. TYT, AYT ve YDT oturumları, ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda belirtilen tarihlerde uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.