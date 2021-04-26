2021 LGS ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tarihi ve konuları!

Bu yıl ortaokuldan mezun olacak 1,2 milyon öğrencinin hazırlandığı Liselere Giriş Sınavı (LGS) tarihi ve konuları yönünden araştırılıyor. Öğrencilerin nitelikli okullara girebilmek için yarıştığı bu zorlu maratona hazırlanan öğrenciler ve veliler, sınavın ertelenme ihtimali olup olmadığını "2021 LGS ne zaman yapılacak, ertelenecek mi?" sorularıyla araştırıyor. Sınavın akıbetiyle ilgili MEB kararı ve sınavın kesin tarihi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde…

LGS ERTELENECEK Mİ?

Koronavirüs salgını sürecinde liseye geçiş yapan yüz binlerce öğrenci, sınav stresine pandemi kabusunun da eklenmesiyle hayli gerildi. Hal böyle olunca sınavla ilgili araştırmalar daha da arttı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bazı sınavların ertelenmesi nedeniyle, artan vaka sayıları sonucu "LGS ertelenecek mi?" sorusu merak konusu oldu.

LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS (Liselere Geçiş Sınavı) tarihi, vaka sayılarının durumuna ve Bilim Kurulu'nun önerilerine göre şekillenecek. 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonucu sınav tarihlerinde de düzenleme olup olmayacağı kararlaştırılacak. Ancak mevcut LGS tarihi olarak 6 Haziran Pazar günü belirlenmiş durumda. LGS ertelenme kararı çıkması halinde konuyla ilgili gelişmeler haberimizde yer alacak.

LGS KONULARI VE SORU SAYILARI

LGS Sayısal Ders Soru Sayıları:

Matematik 20 Soru

Fen Bilimleri 20 Soru

LGS Sözel Ders Soru Sayıları:

Türkçe 20 Soru

İnkılap Tarihi 10 Soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi10 Soru

İngilizce 10 Soru

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN?

Sınavın ertelenmeksizin 6 Haziran'da yapılması halinde, LGS sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklanacak.

LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Bu yıl 1.2 milyon kişi LGS için başvuruda bulundu. Uzmanlar, 2020'de sınava giren her 100 öğrenciden 12.2'sinin bir okula yerleştirildiğini, 2021'de ise her 100 öğrenciden 13.6'sının bir okula yerleştirileceğinin öngörüldüğünü aktardı.

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI

LGS SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

LGS SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI