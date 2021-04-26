5 12 13 üçgeni açıları ve ağırlık merkezi nedir? 5 12 13 üçgeninin özellikleri nelerdir?

5 12 13 üçgeni Pisagor teoremine göre özel bir üçgendir. Bu üçgenin kenar uzunlukları 5 12 13 sayıları ile orantılı olarak artıp azalmaktadır. Bu üçgenin kenar uzunlukları 5 cm 12 cm 13 cm olabileceği gibi, 10 cm 24 cm 26 cm de olabilmektedir. Ağırlık merkezi her üçgende olduğu gibi 5 12 13 üçgeninde de kenarortayların kesişim noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. 5 12 13 üçgeninin diğer üçgenler gibi iç açıları toplamı 180, dış açıları toplamı 360 derece olarak karşımıza çıkmaktadır.

5 12 13 ÜÇGENİNİN YÜKSEKLİĞİ

5 12 13 üçgeninin yüksekliğini bulabilmek için önce üçgende yükseklik kavramını bilmemiz gerekmektedir. Yükseklik, üçgenin bir kenarına ya da uzantısına karşısındaki köşesinden indirilen dik doğru parçasına denir. Dik üçgende ise dik kenarların her biri bize üçgenin yüksekliğini verir. 5 12 13 üçgeninde ise hem 5 hem 12 üçgenin yüksekliğidir. Alan bağlantısına göre 5.12=13.x olduğundan tabanın 13 olduğu zamanki yüksekliği ise 60/13 olarak karşımıza çıkmaktadır.

5 12 13 ÜÇGENİ ÖZELLİKLERİ

Dik üçgenlerde dik kenarların uzunlukları kareleri toplamı hipotenüsün karesini vermektedir. Bu bağıntıya uyan bazı özel dik üçgenler bulunmaktadır. Bu üçgenlerden bir tanesi ise 5 12 13 üçgenidir. Bu üçgenin kenar uzunlukları 5 12 13 sayısı ile orantılı olarak artıp azalmaktadır. Bu üçgen 5 cm 12 cm 13 cm olabilirken aynı zamanda 10 metre 24 metre ve 26 metre de olabilmektedir. (5 12 13/ 10 24 26/ 20 48 52/ 15 36 49)

5 12 13 ÜÇGENİ İÇ AÇILARI

5 12 13 üçgeninin her üçgende olduğu gibi iç açıları toplamı 180 derecedir. 5 12 13 üçgeninde yine her üçgeninde olduğu gibi dış açıları toplamı ise 360 derecedir. 5 12 13 üçgeninin iç açıları şu şekildedir.

Uzunluğu 5 ile orantılı olan kenarı gören açının ölçüsü 23 derecedir.

Uzunluğu 12 ile orantılı olan kenarı gören açının ölçüsü 67 derecedir.

Uzunluğu 13 ile orantılı olan kenarı gören açının ölçüsü ise 90 derecedir.

5 12 13 ÜÇGENİ AÇILARI

Her üçgende olduğu gibi bu özel 5 12 13 üçgeninde de iç açıları 180 deredir. Yine her üçgende olduğu gibi 5 12 13 üçgeninin de dış açıları toplamı 360 derece olarak karşımıza çıkmaktadır. 5 12 13 üçgenindeki iç ve dış tüm açılar aşağıdaki gibidir.