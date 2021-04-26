8 15 17 üçgeni açıları ve ağırlık merkezi nedir? 8 15 17 üçgeni özellikleri nelerdir?

8 15 17 üçgeni Pisagor teoremine göre özel bir üçgen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özel üçgenin kenarlar 8 15 ve 17 sayıları ile orantılı olarak artıp azalmaktadır. Bu üçgenin kenar uzunlukları 8 cm 15 cm 17 cm olabileceği gibi 16 metre 30 metre ve 34 metre de olabilmektedir. Ağırlık merkezi her üçgende olduğu gibi bu üçgenimizde de karşımıza kenarortayların kesişim noktası olarak çıkar. 8 15 17 üçgeninin iç açıları toplamı diğer üçgenlerde olduğu gibi 180 derece, dış açıları toplamı ise 360 derecedir

8 15 17 ÜÇGENİNİN YÜKSEKLİĞİ

8 15 17 üçgeninde yüksekliğini bilebilmemiz için önce üçgende yükseklik kavramını iyi bilmemiz gerekmektedir. Üçgende yükseklik, üçgenin bir kenarına ya da uzantısına karşısındaki köşeden inilen dik doğru parçasına denmektedir. Üçgenin yüksekliği h olarak bilinmektedir. Dik üçgende ise üçgenin konumuna göre dik kenarların her biri bize o dik üçgenin yüksekliğini vermektedir. 8 15 17 üçgeninde ise hem 8 hem de 15 bize üçgenin yüksekliğini vermektedir. Alan bağlantısına göre 8.15 = 17.x olduğundan taban 17 olduğu zaman yüksekliği ise 120/17 olarak karşımıza çıkar.

8 15 17 ÜÇGENİNİN ÖZELLİKLERİ

Üçgenlerde ve dik üçgenlerde bazı özel durumlar bulunmaktadır. Bu özel dik üçgenlerden bir tanesi de 8 15 17 üçgenidir. Dik üçgenlerde dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı bize hipotenüsün karesini vermektedir. Bu özel durum ise tüm kenarların tam sayı olmasıdır. Bu üçgenin kenar uzunlukları 8 15 17 sayıları ile orantılı olarak artıp azalmaktadır. Bu üçgende uzunluk birimleri de değişebilir. Örneğin bir üçgende 8 cm 15 cm 17 cm olabilirken başka bir üçgende ise 16 metre 30 metre 34 metre olabilir. Bu üçgenler 8-15-17/ 16-30-34/ 24-45-51/ 32-60-68 şeklinde de olabilmektedir.

8 15 17 ÜÇGENİNİN İÇ AÇILARI

Pisagor teoremine göre özel bir üçgen olan 8 15 17 üçgeninde diğer her üçgende olduğu gibi iç açıları toplamı 180 derecedir. 8 15 17 üçgeninde yine her üçgende olduğu gibi dış açıları toplamı 360 derece olarak karşımıza çıkmaktadır. 8 15 17 üçgeninin iç açıları şu şekildedir:

Uzunluğu 8 ile orantılı olan kenarı gören açının ölçüsü yaklaşık olarak 28 derecedir.

Uzunluğu 15 ile orantılı olan kenarı gören açının ölçüsü yaklaşık olarak 62 derecedir.

Uzunluğu 17 ile orantılı olan kenarı gören açının ölçüsü ise 90 derecedir.

8 15 17 ÜÇGENİ AÇILARI

Pisagor teoremine göre özel bir üçgen olan 8 15 17 üçgeni de diğer her üçgende olduğu gibi iç açılarının toplamı 180 derecedir. 8 15 17 üçgeninde yine diğer her üçgende olduğu gibi dış açıları toplamı 360 derecedir. 8 15 17 üçgeninde iç ve dış tüm açılar şu şekildedir: