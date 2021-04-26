MEB ile 2021 Açık Lise AÖL sınavları! (3.dönem sınav takvimi): Bu yıl AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?

2.dönem sınavlarının geride kalması ile birlikte gözler AÖL 3.dönem sınav tarihlerine çevrildi. Binlerce öğrenci AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt ararken AÖL kayıt yenileme işlemlerinin başlamasına da çok az bir zaman kaldı. Açık Lise 3.dönem kayıt yenileme işlemleri Nisan ayında yapılacak. Bu kapsamda; AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak? MEB ile 2021 Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise AÖL kayıt yenileme işlemleri başlıyor!
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021 arasında,
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem ders seçme güncelleme işlemleri ise 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021 tarihleri arasında,
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü erişilmesi bekleniyor.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL 3. dönem sınavlarının 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.
AÖL kayıt yenileme ve kayıt işlemleri için ise henüz AÖL ya da MEB'ten resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlardan halen örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar ile e okulda 2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif öğrenci olmayanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin
3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.)
AÖL 3. DÖNEM SINAVI ONLINE MI OLACAK?
Sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen Ramazan ayı kısıtlamasının sonunda, vaka sayılarındaki hareketliliğe bağlı olarak bu konu yeniden değerlendirilecek.