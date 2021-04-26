DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 DGS hangi tarihte? İşte ÖSYM sınav takviminde DGS tarihleri!

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği tüm sınavlarda olduğu gibi DGS'de de adaylar heyecanla sınav sürecini araştırıyor. Adayların sözel ve sayısal bölümlerden oluşan yetenek testinde birbiriyle yarıştığı DGS için nefesler tutuldu. "DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 DGS hangi tarihte?" gibi sorulara yanıt arayan adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesabını takip ediyor. İşte ÖSYM sınav takviminde DGS tarihleri ve başvuru ekranı…

DGS BAŞVURU 2021 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimiyle DGS başvuruları ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu. Takvime göre DGS başvuruları 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 8 Haziran günü tamamlanacak.

DGS NE ZAMAN?

DGS tarihi ise takvimde 11 Temmuz 2021 olarak belirtildi. Sınav sonuçlarının da 12 Ağustos itibariyle erişime açılacağı duyuruldu.

DGS KAÇ DAKİKA 2021?

Sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşan ve toplamda 120 soruyu içerisinde barındıran DGS için adaylara 150 dakika süre verilecek.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI NASIL OLUR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. ÖSYM'nin diğer sınavları gibi DGS de çoktan seçmeli bir sınav türüdür. Sınava ön lisans mezunları ya da son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını tamamlamış olan adaylar başvuru yapabilir.

DGS NE İŞE YARAR?

Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan adaylar, DGS ile lisans programlarına geçiş yapma hakkı elde eder. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilir.