Elipsin Alanı Nasıl Bulunur? Elips Alan Hesaplama Formülü

Daire şekline alttan ve üstten bastırınca elde edilen şekil elips olarak adlandırılmaktadır. Bu açıdan elips, daireye oldukça benzemektedir. Bu nedenle elips hesaplamalarında da Pi sayısı sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Lakin elips ile daire birbirinden ayrılmaktadır. Zira dairenin neresinden bakılırsa bakılsın çap aynıdır, oysa elips şeklinde çap ve yarıçap değişmektedir. Bu nedenle elipsin alan hesaplaması, daireden farklıdır.

Elipsin alanı nasıl bulunur?

Elips şekil olarak daireye benzemektedir. Lakin elips şekil olarak, tepeden basık, enine ise geniştir. Bu nedenle elipsin bakıldığı yöne göre çapı ve dolayısıyla yarıçapı da değişmektedir. Bu nedenle elipsin alan hesaplamasında tek bir yarıçap kullanılmamaktadır. Zira elipsin 2 tane çapı bulunmaktadır: kısa çap ve uzun çap. Elips alan hesaplama formülü; Pi sayısı ile, elipsin yanal ve dikey yarıçaplarının çarpılması sonucu elde edilmektedir. Bunu bir şekil üzerinden izah etmek gerekirse;

Elips alan formülü= π x a x b

Yukarıda bir elips şekli verilmiştir. Verilen bu şekilde "a" elipsin kısa yarıçapını; "b" ise elipsin uzun yarıçapı sembolize etmektedir. Bir elipsin alanını bulmak için kısa yarı çap ile uzun yarıçap çarpılmalı, çıkan sonuç ise Pi sayısı ile çarpılmalıdır. Yani elipsin alan formülü "kısa yarıçap çarpı uzun yarıçap çarpı Pi" olarak ifade edilebilmektedir.

Elipsin alanı ile ilgili genellikle üniversitede kalkülüs dersinde sorular çıkmaktadır. Bu sorularda genellikle parametrik denklemi verilen elipsin alanının hesaplanması sorulmaktadır. Bu nedenle parametrik denklemi verilen elipsin alanı nasıl hesaplanır sorusu, üniversite öğrencileri için önemlidir. Bu konunun üniversite sınavına hazırlanan gençler için bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu yazıda bu konuya değinilmeyecektir.