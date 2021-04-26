İngilizcede Share Ne Demek? Share Kelimesi Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce, dünyada en çok konuşulan dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde hemen hemen herkes İngilizce bilmektedir, en azından derdini anlatacak kadar bilmektedir. Lakin bazı kelimeler birden fazla anlama sahip olduğu için yanlış kullanılabilmektedir. İngilizce kökenli olan share kelimesi de bu sözcüklerden birisidir.

İNGİLİZCEDE SHARE NE DEMEK?

Share kelimesi İngilizce kökenli bir kelime olup, aslen "paylaşmak" anlamına gelen bir fiildir. Yani share Türkçe anlamı paylaşmak fiilidir. Bu kelime kullanım alanına göre farklı şeyleri paylaşmak anlamlarına gelebilmektedir. Buna örnek olarak "sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmak" yahut "düşüncelerini paylaşmak" kelime öbekleri verilebilir. Örnekleri İngilizce bir cümlede kullanmak gerekirse;

"I want to share this photo on social media." (Bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak istiyorum.)

"I want to share my thoughts with you." (Seninle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.)

Görüleceği üzere, share fiili sonrasında kelen kelimeyi paylaşmak amacı taşımaktadır. Lakin share kelimesinin tek kullanımı bu alanlarda değildir. Bir şeyi paylaşmak anlamına gelen neredeyse her durum share fiili kullanılabilmektedir. Zira bu fiilin temel kullanım amacı paylaşmak fiili içindir. Bunun dışında başka anlamlarda da share fiili kullanılabilmektedir. Lakin bunlar yaygın kullanımlar olmadığı için burada bahsedilmemiştir.

Share kelimesi bir fiil olarak kullanılabileceği gibi, bazı durumlarda share kelimesi bir isim anlamına da gelmektedir. Share kelimesi isim olarak kullanıldığında pay, parça, hisse, hisse senedi anlamlarına gelmektedir. Share kelimesinin isim olarak kullanımına örnek vermek gerekirse;

"My stock shares went up last night." (Dün gece borsa senetlerim yükseldi.)

Yukarıdaki örnekte share kelimesi, paylaşmak fiili olarak değil; hisse senedi anlamına gelen isim manası ile kullanılmıştır. Share kelimesinin anlamını öğrenmek için bu kelimenin isim olarak mı yoksa fiil olarak mı kullanıldığına dikkat etmek gerekmektedir.