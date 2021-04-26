Nihayet eş anlamlısı nedir? Nihayet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe'de yer alan zengin kelime dağarcığında bulunan kelimelerin yedekleri olarak da tabir edilebilecek olan eş anlamlıları (anlamdaşları) bulunmaktadır. Bu kelimeler isim, sıfat veya zarf türlerinde olması farketmeksizin tam olarak karşılığı olarak rol üstlenmektedir. Eğitim - öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere Türkçe derslerinde konu şeklinde öğretilmesi bakımından ne denli önemli olduğu kavranabileceği gibi herkesin günlük olarak kullanmış olduğu konuşma ve yazma dillerinde kelime tekrarına düşmemek ve anlatımın daha zengin ve farklı olması konunda da hayat kurtaran niteliğe sahiptir. Diğer yandan gerek online gerekse basılı olarak okudukları gazete, dergi, haber, makale, kitap ve hemen herkesin çözerken eğlenceli vakit geçirdiği bulmacalarda Nihayet kelimesine denk gelen ve Nihayet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükle ilgili detaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından Nihayet eş anlamlısı nedir? sorusuna yoğun şekilde yanıt aranmaya devam ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük aracılığıyla Nihayet eş anlamlısı nedir? sorusu cevapları ve konunun daha net anlaşılabilmesi bakımında örnekli açıklamalarından detaylar şu şekilde,

NİHAYET EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Nihayet kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlıları (anlamdaşları)

Son

Sonunda

Bitim

Binnetice

Payan

kelimeleri olarak yer almaktadır.

Türkçe dilinde anlamlı ve kurallı bir tümcede yer alan Nihayet kelimesinin yerine yukarıda bulunan sözcüklerin koyulması durumunda cümlenin halihazırdaki anlam ve tür durumunda herhangi bir değişim - farklılaşma söz konusu olmayacaktır.

NİHAYET NEDİR, NE DEMEK?

TDK (Türk Dil Kurumu) güncel Türkçe sözlükte isim ve zarf olarak yer alan Nihayet kelimesinin anlamları şu şekilde yer almaktadır.

İSİM

TDK sözlüğünde "son" olarak açıklanan nihayet kelimesine Ömer Seyfettin'in eserinde bulunan

"Ben nihayete doğru yanımdaki çocuğu dürterek kalktım."

İfadesi örnek olarak verilebilir.

ZARF

Anlam 1: Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde cümlede zarf görevinde de kullanılabilen nihayet kelimesi "sonunda" anlamında da kullanılabilmektedir.

Buna örnek olarak Necip Fazıl Kısakürek'in eserinde yer alan

"Nihayet duam kabul olundu, önümde hiçbir hicap kalmadı, hakikat bana olduğu gibi tecelli etti."



ifadesi gösterilebilir.

Anlam 2: Nihayet kelimesinin bir diğer zarf görevindeki anlamı ise TDK sözlüğünde yer alan haliyle "-den başka bir şey değil" olarak açıklanmaktadır.

Bunun daha kolay anlaşılabilmesi açısından Yusuf Ziya Ortaç'ın eserindeki

"Ama bu, nihayet bir nüktedir."

İfadesi örnek olarak verilebilir.