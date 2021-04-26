Tedarik Ne Demek? Tedarik Sürecinde/Aşamasında Anlamı Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan tedarik, dilimize de yine Arapçadan geçmiştir. Bu kelime genellikle ticaret alanında kullanılmaktadır. Bir ürünün satının elinde bulunmaması durumunda, o ürünün tedarik edilmesi gerekmektedir. Günümüzde de tedarik kelimesi de genellikle bu anlamlarda kullanılmaktadır.

TEDARİK NE DEMEK?

Arapça kökenli olan tedarik kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre; araştırıp bulma, elde etme, hazırlık ve firmaların üretim süreçlerinde kullanmak üzere aramalı, sermayelerin ve malların sağlanabilmesi anlamlarına gelmektedir. Tedarik kelimesi dilimizde genellikle "tedarik etme" şeklindeki fiil kalıbı ile birlikte kullanılmaktadır. Yine Türk Dil Kurumu'na göre ise tedarik etmek fiili sağlamak, temin etmek anlamına gelmektedir. Bu fiil genellikle bir ürünün, malın yahut hizmetin karşı tarafça sağlandığını belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

TEDARİK SÜRECİNDE NE DEMEK?

Tedarik sürecinde kalıbı genellikle online satışlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. İnternetten aldığımız bir ürünün hangi aşamada olduğuna baktığımıza "tedarik sürecinde/ tedarik aşamasında" kelimelerini görmemiz mümkündür. Bazı sitelerde ise bu ibareler yerine "tedarik ediliyor" ibaresi kullanılmaktadır. Lakin hepsinin anlamı aynıdır. Peki E-ticarette karşımıza çıkan tedarik aşamasında anlamı nedir?

Bir ürün sipariş edildiğinde, eğer bu ürün satıcının stoğunda hazırda bulunmuyor ise öncelikle o ürünün tedarik edilmesi gerekmektedir. İşte bu durumda sipariş durumunda "tedarik aşamasında" ibaresi gözükmektedir. Yani bu kelime, o ürünün öncelikle temin edilmesi gerektiğini gösteren bir ibaredir.

Tedarik süresi ise, satın alınan ürünün temin edilebilmesi için geçen süreye verilen isimdir. Her ürünün ve her firmanın tedarik süresi farklı olabilmektedir. Lakin araştırmalar ortalama 5 ile 10 gün içerisinde bir ürünün tedarik edilebildiğini göstermektedir.