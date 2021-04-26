Yamuğun Alanı Nasıl Bulunur? Yamuk Alan Hesaplama Formülü

Yamuk, aslen bir dörtgen olup, iki kenarı birbirine paraleldir. Yamuğun toplam da 4 kenarı, 4 iç açısı ile 2 tane köşegeni vardır. Yamuğun paralel kenarlarının uzunlukları birbirinden farklıdır. Paralel olmayan kenarlarının uzunlukları ise birbirine eşit olabileceği gibi, farklıda olabilmektedir. Kenarlarının durumuna göre yamuğun da ismi değişmektedir. Yamukların alanını bulmak ise oldukça kolaydır.

YAMUĞUN ALANI NASIL BULUNUR?

Yamuk özel bir dörtgendir. Normalde dörtgenlerin alanı taban ile yüksekliğin çarpılması sonucu bulunmaktadır. Lakin yamuk düzgün bir dörtgen değildir. Bu nedenle alan hesaplaması bu şekilde yapılmamaktadır. Yine de benzer bir şekilde yamuğun alanı bulunmaktadır. Peki yamuğun alanı nasıl hesaplanır? Yamuğun alanı paralel olan kenarlarının uzunluklarının yarısı ile yüksekliğin çarpılması sonucu elde edilmektedir. Bunu şekil üzerinden ifade etmek gerekirse;

Yamuk alan hesaplama= a+b/2 x h

Yukarıda bir yamuk verilmiştir. Bu yamuğun alanı birbirine paralel olan kenarların yani "a" ile "b" birimlerinin toplamının yarısının, yamuğun yüksekliği olan "h" ile çarpılması sonucu bulunmaktadır. Yani yamuğun alan formülü; a+b/2 x h

Dik yamuk alanı

Dik yamuk, yamuğun yan kenarlarından bir tanesinin, tabana dik olması ile elde edilmektedir. Tabana dik olan bu kenar, yamuğun yüksekliğidir. Dik yamuğun alanı da, yukarıda verilen formül ile hesaplanmaktadır.

Dik yamuk alan formülü= a+b/2 x h

İkizkenar yamuk alanı

İkizkenar yamuk, paralel olmayan kenar uzunluklarının birbirine eşit olması durumunda ortaya çıkan dörtgene verilen isimdir. İkizkenar yamuğun alan formülü de yukarıdaki formül ile aynıdır.

İkizkenar yamuk alan formülü= a+b/2 x h

İkizkenar yamukta özel olarak yükseklik yani "h" birimini bulmanın kolay bir yolu vardır. İkizkenar yamukta yükseklik uzun tabandan, kısa taban uzunluğunun çıkarılması ve elde edilen sonucun 2'ye bölünmesi ile bulunmaktadır. Yani formül olarak göstermek gerekirse; h= b-a/2