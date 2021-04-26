YDS açıklandı mı? ÖSYM YDS sonuçları için son durum ne?

18 Nisan'da gerçekleştirilen YDS'ye giren adaylar, "YDS açıklandı mı?" sorusuyla ÖSYM'nin açıklamasını bekliyor. Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları için ÖSYM tarafından belirtilen tarihte güncelleme yapılıp yapılmadığı da bir diğer merak konusu iken, ÖSYM YDS sonuçları için son durum hakkında henüz bir açıklama yapmadı. ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takviminde yer alan YDS sonuçları tarihi geçerli olacak. Adayların sınav sonuçlarına ulaşabilecekleri YDS sonuç ekranı haberimizde…

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı'na giren adaylar, sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarını aynı gün paylaştı. Buna istinaden adaylar, ÖSYM YDS sonuçları için son durum açıklandı mı? Sorusu ile sınavların daha erken açıklanma ihtimalini araştırdı. ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2021 sınav takviminde belirtildiği üzere YDS sonuçları 11 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Daha önceki sınavlarda olduğu gibi sürecin erken tamamlanması durumunda sonuçlar daha erken tarihte de açıklanabilir.

YDS SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Adaylar, YDS sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.