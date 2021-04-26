Yemin Eş Anlamlısı Nedir? Yeminin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Yemin kelimesi çoğu toplumda ehemmiyet gösterilen bir olgunun vücut bulmuş halidir. Türk toplumunda da hem kültürel bakımdan hem de dini açıdan oldukça hassasiyet gösterilmektedir. Çoğu durumda sözlü bir yemin hiçbir delile gerek olmaksızın kabul görmektedir. Bu sebeple yemin kelimesinin anlamı ve yemin eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Yeminin eş anlamlısı olan sözcük ve söz gruplarını sizler için derledik.

YEMİN NE DEMEK?

TDK tarafından açıklanan anlamına göre yemin, bir şeyi yapacağına ya da yapmayacağına dair, çoğunlukla kutsal bir varlık üzerine verilen sözdür. Kökeni tarih öncesine dayanan yemin olgusu, günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Devlet kurumları dahil pek çok kurumda görev başı yapmadan önce görevin hakkıyla yerine getirileceğine ve kötüye kullanılmayacağına ilişkin söz vermek üzere kullanılır. Ayrıca pek çok okul mezuniyet sonrasında diploma vermeden önce yemin ettirir. Askeri görevlerde de yemin törenleri son derece önemlidir.

YEMİN KELİMESİNİN KÖKENİ

Yemin sözcüğü, Arapça yamin kelimesinden gelmektedir. Bu kelime Arapça'da "Sağ el, sağ elini kaldırarak verilen ant, bereket, güç, kuvvet" anlamlarına gelir. Bu sözün durum ile bağlantısı "Yeminin söze güç kuvvet katması ve yeminleşenlerin sağ ellerini birbirlerine vurmalarıdır." Şeklinde açıklanır. Türkçe'ye İslamiyet'in kabulünden sonra girmiştir. Ancak İslamiyet'ten önce de Türkçe'de bu anlamı karşılayan yeminin eş anlamlısı olan sözcük ve ifadeler mevcuttur. İslamiyet'te Allah'ın isimleri ya da sıfatlarından biri anılarak yapılır. Ayrıca namus, şeref, aile gibi kavramlar üzerine de yemin edilmektedir. Bununla birlikte doğru olmayan bir durum için yemin etmek de günah ve yanlış kabul edilir. Zira bir yalan uğruna Allah'ın adı zikredilmiş olur.