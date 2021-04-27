Osmanlı Tarihinde 2. Selim Dönemi Konu Anlatımı - 2. Selim Kimdir, Kaç Yıl Tahtta Kaldı?

2. Selim Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın şehzadesi, 11. Osmanlı Padişahı ve 90. İslam Halifesidir. 2. Selim padişah olmak için babasının desteğini almış ve babası Kanuni Sultan Süleyman Öldükten sonra 1566 yılında tahta çıkmıştır. Padişahlık yaptığı dönemlerde babasından kalan Osmanlı yüz ölçümünü arttırmayı başarmıştır. 2. Selim dönemi Osmanlı devleti için parlak bir dönemdir. 2. Selim ölene kadar tahtta kalmıştır ve 1574 yılında vefat etmiştir.

2. SELİM DÖNEMİ KONU ANLATIMI

28 Mayıs 1524'de İstanbul'da doğan 2. Selim'in babası Kanuni Sultan Süleyman ve annesi ise Hürrem Sultandır. "Sarı Selim" olarak bilinen 2. Selim Kütahya sancakbeyi iken babası Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberi üzerine İstanbul'a gelerek tahta geçti. Babasının padişah olduğu dönemde kardeşleri Şehzade Bayezid ve Şehzade Mustafa'nın bertaraf edilmesi ile kolayca tahta geçmiştir. Babası Kanuni Sultan Süleyman ve dedesi Yavuz Sultan Selim'in padişahlık dönemine göre çok silik bir padişahlık dönemi geçirmiştir. Tahtta olduğu dönemde ise Osmanlı Devletinin ihtişamını Sokullu Mehmed Paşa gibi büyük devlet adamları korumuştur.

Dönemin olayları:

1568 yılında vergilerini düzenli bir şekilde ödemeyen ve fırsat yakaladıkça Osmanlıya saldıran Cenevizlilerden Piyale Paşa komutasındaki donanmayla Sakız Adası alındı.

Kanuni zamanında başlamış olan Hint Okyanusundaki mücadeleler 2. Selim zamanında da devam etmiştir. Yemen'de çıkan ayaklanma üzerine seferler düzenlenmiştir ve çıkan ayaklanma bastırılmıştır.

Lala Mustafa Paşanın komutasındaki Osmanlı birlikleri ile Magosa Kalesi yaklaşık 1 yıl süren kuşatmadan sonra Magosa teslim olmak zorunda kaldı ve sonunda adaya Türkler yerleştirildi.

Kıbrıs'ın alınması Avrupa'da bir haçlı donanması hazırlanmasına sebep olmuştur. Bu donanmanın içinde Venedik, Malta, Papalık, İspanya ve diğer İtalya devletlerine ait gemiler bulunmaktaydı. Osmanlı donanması savunma yapmak yerine Kaptan-ı Derya Ali Paşa'nın saldırı yapılmasını istemesi üzerine saldırı yapıldı ve İnebahtı Deniz Savaşı başladı. Şiddetli çarpışmalardan sonra Kaptan-ı Derya Ali Paşa ve beraberindeki askerler şehit düştü ve Osmanlı'nın çok sayıda gemisi batırıldı. Savaşta büyük başarılar gösteren Uluç Ali Paşa Sokullu Mehmet Paşa tarafından Kaptan-ı Derya makamına geçirildi. Sokullu Mehmet Paşanın İnebahtı Savaşı ile ilgili bir ünlü sözü dikkat çeker: "Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz İnebahtı'nda bizi yenmekle sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi gelmez fakat kesilen sakal daha gür çıkar."

Bu olaylarla beraber 2. Selim döneminde öne çıkan olaylardan birisi ile Sokullu Mehmet Paşa'nın Kanal Projeleridir. Bu projeler Don Volga kanalı, Süveyş kanalı ve Marmara kanalı projesidir.

2. SELİM KİMDİR?

2. Selim 28 Mayıs 1524 de İstanbulda doğmuştur. 11. Osmanlı padişahı ve 90. İslam halifesidir. Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultanın Oğludur. Çocukluğu İstanbulda Eski Sarayda geçmiştir. 16 yaşına kadar sarayda çok iyi bir eğitim almıştır. 16 yaşında Konya sancakbeyi olarak atanmıştır. 18 yaşında ise Manisa Sancakbeyi olarak tayin edilmiştir. 14 yıl boyunca burada görev yapmıştır. 1562 yılında 38 yaşında iken Kütahya sancakbeyi olarak atanmıştır. Daha sonrasında babasının da desteğini alarak babasının ölümü sonrasında tek oğlu olarak tahta geçmiştir.

2. SELİM KAÇ YIL TAHTTA KALDI?

2. Selim Kütahya sancakbeyi iken babası Padişah kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine İstanbul'a gelerek 30 Eylül 1566 günü 42 yaşında iken tahta geçti. 2. Sultan Selim tahtta olduğu süre boyunca kendisi hiç sefere çıkmamıştır. Tam 8 yıl 2 ay ve 19 gün padişahlık yaptıktan sonra Sultan 2. Selim 15 Aralık 1574 yılında vefat etmiştir.

2. SELİM NASIL ÖLDÜ?

Sarı Selim olarak bilinen Sultan 2. Selim haremdeki hamamda ayağının kayması sonucunda düşerek yaralanmış ve tedaviye rağmen 15 Aralık 1574 yılında vefat etmiştir. Padişahlık dönemi 8 yıl 2 ay ve 19 gün sürmüştür. Ayasofya Cami'nin avlusuna inşa ettirmiş olduğu kendi türbesine defnedilmiştir. 2. Selim'in vefatından sonra ise hayatta olan tek oğlu olan Sultan 3. Murad tahta geçmiştir.

2. SELİM'İN ÇOCUKLARI KİMDİR?

2. Selim'in ismi bilinen tek eşi Nurbanu Sultandır. Sultan 2. Selim'in 8 tane erkek 7 tane kız çocuğu vardır.

Erkek çocukların isimleri:

3. Murad

Şehzade Abdullah

Şehzade Osman

Şehzade Mustafa

Şehzade Süleyman

Şehzade Mehmed

Şehzade Mahmud

Şehzade Cihangir

Kız çocuklarının isimleri

Gevherhan Sultan

Esmehan Sultan

Şah Sultan

Fatma Sultan

Ayşe Sultan

Bunlara ek olarak ismi bilinmeyen iki kız çocuğu daha vardır.