3. Selim döneminde yapılan yenilikler ve ıslahatlar nelerdir? 3. Selim döneminde kurulan Osmanlı ordusunun adı nedir?

Islahat genel anlamıyla düzeltme ve yenilemedir. Tarihi terim olarak ıslahat Osmanlı İmparatorluğunda özellikle gerileme döneminden başlayarak zaman zaman girişilen yenileşme devinimlerine verilen isimdir. 3. Selim ise Osmanlı padişahları arasında en aktif olanlardan biridir. Döneminde birçok ıslahat yaptığı bilinen 3. Selim devletin yıkılma sürecini geciktirmiş olan bir padişahtır.

3.SELİM KİMDİR ?

3. Selim 24 Aralık 1761 tarihinde doğdu. Annesi Mihrişah Valide Sultan babası ise 3. Mustafa'dır. Amcası 1. Abdülhamit 2. Selim'in iyi bir eğitim almasını sağlamıştır. 3. Selim Osmanlı İmparatorluğu'nun 28. Padişahıdır ve 107. İslam halifesidir

Sultan 3. Selim amcası 1. Abdülhamit'in aniden gelişen ölümü sonrasında 7 Nisan 1789 tarihinde tahta geçmiştir. 3. Selim şiir, resim ve müzikle ilgilenmiş ve birçok eser bestelemiştir. Dönemin şairlerine, müzisyenlerine; maddi ve manevi yardımlarda bulunmuştur. 1807 yılında Kabakçı Mustafa isyanının çıkmasıyla Vaka-yı Selimiye olarak geçen isyanın sonucunda 3. Selim öldürülmüş ve yerine 4. Mustafa geçmiştir.

3.SELİM DÖNEMİNDE YAPILAN YENİLİKLER

3.Selim Osmanlı padişahları arasında ıslahatlar konusunda en aktif olan padişahlardan biridir. Döneminde birçok ıslahat yapan 3. Selim devletin yıkılma sürecini geciktirmiş bir padişahtır. Bu dönemde yapılan yeniliklere Nizam-ı Cedid adı verilir.

3. Selim döneminde yapılan ıslahatlar şunlardır:

Devletin içinde bulunduğu olumsuzlukları aşmak amacıyla sorunların çözümü için layihalar hazırlattı.

Yeniçeri Ocağı'nı aşamalı olarak kaldırılmaya çalıştı. 3. Selim özellikle Osmanlı'nın gerileme döneminde başıbozuk hale gelen yeniçerileri kaldırma girişiminde bulunda ama bu girişimi başarısız oldu. Yeniçeriler tarafından 3. Selim tahttan indirilerek yerine 4. Mustafa geçirildi.

Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. Yeniçeri Ocağı'nı aşamalı bir şeklide kaldırmak isteyen 3. Selim Yeniçeri Ocağı'na alternatif olan batı tarzı Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. Bu ordunun giderlerinin karşılamak için de İrad-ı Cedid hazinesini oluşturdu.

Ordu eğitimleri için ise Levent ve Selimiye kışlaları kuruldu. Batı tarzında kurulan Nizam-ı Cedid ordusunun eğitimleri Levent ve Selimiye kışlalarında yapılmasına karar verildi.

Avrupa Devletleri başkentlerinde; Londra, Paris, Viyana ve Berlin gibi başkentlerde daimi süreyle elçilikler açtırdı. Bu elçilikler sayesinde Avrupa kültürünün Osmanlı tarafından tanınmasına fırsat doğdu. Osmanlı Devleti kendi yararına yapılacak hareketlerden haberdar olmaya çalıştı.

Yabancı dil eğitimine verilen önem arttı. Dönemin popüler dili olan Fransızca eğitimi askeri okullarda yabancı dil eğitimi olarak verilmeye başladı.

Avrupa'dan kültürel olarak geri kalmış olan Osmanlı kültürel gelişmeler için 3. Selim döneminde birçok eserin tercüme ettirerek gelişmeler sağlanması için çalışmalarda bulunuldu.

Paranın değeri için önlemler alındı. Osmanlı Devleti gerileme döneminde ekonomisinde ciddi sorunlar baş göstermişti. Bunun sonucunda paranın değerinin korunması için birçok önlem alındı.

Yerli malının kullanılmasının önemini anlatmak amacıyla çalışmalar yapıldı. Avrupa'dan gelen mallara rağbet çok olunca paranın değeri de bununla beraber düşmeye başladı. Bunun sonucunda ise paranın korunması için birçok önlem alındı.

Divan teşkilatı hususunda da düzenlemeler yapıldı. Divana katılan vezirlerin sayısı ve görev süreleri tekrardan belirlendi.

Mühendishane-i berri hümayun adında askeri okul açıldı. Böylece ordunun ihtiyacını karşılayacak gerekli teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kara mühendis okulu olarak çalışmalara başlandı.

Bazı konularda Avrupa'dan uzmanlar getirilip danışıldı. Buna örnek olarak ordunun lağımcı, topçu, humbaracı ocakları gibi ocaklarda Avrupalı uzmanlardan yardım alınarak düzenlemeler yapıldı.

Denizciliğe verilen önem arttırıldı. Osmanlı İmparatorluğunun özellikle son döneminde denizciliğe verilen önem azalmış tershaneler çalışmaz duruma gelmişti. Bu durumdan hoşlanmayan 3. Selim tershanelerin tekrar çalışmasını sağladı.

3. Selim döneminde kurulan ordu Nizam-ı Cedid ordusudur. Nizam-ı Cedid yeni düzen demektir. 3. Selim'in bu orduyu kurmasındaki amacı yeniçerilerin ıslah edilmesinin çok zor olmasıydı. 3. Selim henüz tahta yeni çıktığında bile yeni bir ordu kurmayı düşünüyordu. Fakat bu ordu 29 Mayıs 1807 yılınca yeniçerilerin çıkarmış olduğu Kabakçı Mustafa İsyanı sonucunda ortadan kaldırılmıştır.

3. SELİM NASIL ÖLDÜ?

Yeniçeriler Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını istedikleri için Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklandılar. Bunun sonucunda 3. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtmak ve tahttan çekilmek durumunda kaldı. 3. Selim'in yerine tahta amcasının oğlu olan 4. Mustafa geçti ve 3. Selim'i kafese gönderdi. 3. Selim'in yeniden padişah olmasını sağlama amacıyla Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa saraya yaklaşırken 3. Selim padişah 4. Mustafa'nın emiri ile boğduruldu.